Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'enfance - Les enfants sensibilisés à toute forme de violence

Plusieurs enfants se sont exprimés par le théâtre, la musique, le rire, le slam. Tour à tour, différentes troupes théâtrales sont montées sur scène pour relater des faits réels, très touchants des uns et des autres. Le cas d'une pièce de théâtre jouée par ces enfants, portant sur la maltraitance d'une jeune écolière par sa marâtre qui l'interdit d'étudier ses leçons, de ne pas aller à l'école, pour ne faire que des tâches ménagères. Frappée par cette dernière, la jeune fille se rend à la police pour lui porter plaine. Arrivée au poste de police, elle trouve un policier qui la viole. Surpris par son supérieur, celui-ci est mis en prison. « Arrêter d'injurier, de taper, de maltraiter et surtout de violer les enfants. Car, cela est un acte criminel, protégeons-les contre tous ces maux. », stipule cette pièce.

