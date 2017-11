Madagascar: Kick-boxing / Grand combat Défi - Domination des Tamataviens du Tiger

Egalité . Après plusieurs années de break en tant que combattant, Anigael Maronirina, plusieurs fois champion de Madagascar et champion d'Afrique a décidé de monter sur le ring. Coach et maître de salle du club TLG à Moramanga, Gaël a défié le moniteur du club organisateur, Joda Philippe. Le combat a tenu en haleine le public venu en masse pour assister à ce duel de « grands ». Depuis le début du combat, Gaël a largement dominé son adversaire. A quelques secondes de la fin du combat, l'arbitre a décidé d'arrêter le combat après un coup de tête qui a provoqué une blessure chez les deux combattants. L'arbitre a décidé d'attribuer la victoire aux deux maîtres en guise de fair-play. Ce tournoi a été organisé en marge de la célébration du 5e anniversaire du club Tiger de Toamasina. Autant dire que la relève promet pour cette partie orientale de l'Ile.

Longtemps en stand-by, la boxe pied poing de Toamasina était en ébullition dimanche. Des combattants de la capitale, de Moramanga et des locaux se sont affrontés dimanche dernier au Gymnase du CRJS. Les kick-boxeurs de la ville du Grand Port se sont imposés à domicile en remportant cinq victoires. Dans la classe A les victoires ont été partagées, Mario du club Tiger a disposé facilement de Paingotra (Tana) chez les moins de 48 kg. Dans les hostilités féminines, dans la catégorie des moins de 48 kg, Mihary (Tana) s'est imposé devant Monirah (Toamasina). En moins de 57 kg, Francky (Moramanga) a pris le dessus sur Mariano (Tamatave) et Belo (Tana) a battu Olivier (Toamasina) chez les moins de 60 kg. Dans les autres classes, les victoires ont été remportées par Olivier (-45 kg), Fatima (-51 kg) en classe C, Andronique (-57 kg), Orlando (-63 kg).

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.