Madagascar: Distribution pétrolière - Jovena ouvre la plus grande station service du pays

Avec ses plus de 80 stations service éparpillées dans toutes les régions, Jovena dispose du plus grand réseau de distribution de carburants et de produits pétroliers du pays.

Jovena (avec un seul n) et non plus Jovenna. Les usagers verront ce changement dans ses stations service puisque Jovena a décidé de changer de couleurs. Un rebranding visiblement réussi à voir la beauté de la nouvelle station service « Akona » de By Pass, inaugurée hier. D'une superficie de 10.000 m² et disposant de surfaces et matériels dédiés aux poids lourds, cette nouvelle station service fait partie des infrastructures liées à la future gare routière du by-pass destinée aux lignes nationales vers Toamasina, et la partie Sud du pays. Il s'agit, rappelons-le d'une gare routière d'une superficie de 22.000 m² et d'une capacité de 4.000 voitures.

Pluralité d'activités. Pour en revenir à la nouvelle station service de Jovena, elle dispose de tous les services de fourniture de carburants et de lubrifiants et d'entretien des véhicules. Et ce, avec une immense boutique qui servira des produits de qualité pour les utilisateurs. La nouvelle image de la station Akona se base sur un dégradé de couleurs symbolisant la pluralité des activités de Jovena et la diversité culturelle de ses équipes. Dans ce rebranding, le dégradé symbolise le reflet irisé de surface d'un produit carburant, métier précurseur de Jovena qui, depuis ses années d'existence a évolué. « Au début, nous n'étions qu'un réseau de quelques stations-service avec une cinquantaine de personnes, aujourd'hui, on a 80 stations service avec 250 collaborateurs » a rappelé Philippe Bourgeois, administrateur de Jovena qui est actuellement devenue une entreprise pluridisciplinaire.

Energie. En effet, Jovena qui fait partie du groupe Axian d'Hassanein Hiridjee, diversifie ses activités et est devenue un acteur incontournable dans le secteur de l'énergie à Madagascar. Jovena investit notamment dans des projets de barrages hydrauliques des turbines à fuel lourd et des énergies renouvelables. Jovena inaugurera d'ici peu sa nouvelle centrale thermique à fuel lourd de 76 Mw à Ambohimanambola. D'autres projets sont également en vue dans les régions, dont celui de Volobe à Toamasina. En tout cas, avec ces différents projets aussi bien dans le domaine de la distribution pétrolière que celui de l'énergie, Jovena reste un partenaire du développement à Madagascar.