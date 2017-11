Afrique: Crise politique en Allemagne - De nouvelles élections en vue

Des femmes qui tapent dans un ballon de football, on en trouve de plus en plus au Cameroun. Le fichier de la Commission… Plus »

«Nous ne sommes pas la roue de secours du carrosse branlant de Mme Merkel», a déclaré Thorsten Schäfer-Gümbel, le vice-président du Parti social-démocrate (SPD). Angela Merkel qui a d'ores et déjà écarté l'option d'un gouvernement minoritaire au Bundestag (Assemblée fédérale) d'autant plus que celui-ci sera diminué dans son action, n'écarte pas la poussibilité d'une élection anticipée qui est, selon elle, «une voie préférable».

Malgré la parfaite lune de miel passée au cours des législatures 2005-2009 et 2013-2017, le divorce entre Angela Merkel et la gauche sociale-démocrate est désormais consommé. Cette formation politique ayant décidé de rester dans l'opposition après la débâcle électorale du 24 septembre dernier.

Certes les leaders de ces différentes formations politiques sont parvenus à s'accorder sur le maintien d'un budget équilibré, la modernisation des infrastructures internet et l'augmentation des prestations familiales, mais ils restent divisés sur les questions essentielles telles que l'asile et l'intégration, la transition énergétique, la question européenne et l'éducation qui sont les grands sujets de l'heure dans le pays. Plongé dans cet imbroglio, le pays rentre dans une période d'incertitude.

