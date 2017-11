Mali: Salon international de l'artisanat malien - La volonté de confier aux artisans maliens la commande publique

Mettant à profit la présence du président de la République à l'inauguration officielle du Salon international de l'artisanat du Mali (SIAMA), samedi 18 novembre dernier au Parc des expositions de Bamako, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métier du Mali (APCMM), Mamadou Minkoro Traoré, a plaidé la cause de ses membres en demandant aux décideurs de confier aux artisans maliens la commande publique.

Ce qui a fortement attiré l'attention du chef de l'Etat qui avait à ses côtés le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga et des membres du gouvernement notamment la ministre de l'Artisanat et du tourisme, Mme Nina Walett Intallou.

Lors de la visite des stands le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, a apprécié« la qualité, le professionnalisme, l'actualité des œuvres contemporaines qui intègrent le passé et le présent du Mali et qui nous projettent vers l'avenir, jusqu'à cette œuvre électronique ou l'e-artisanat ».

En effet, le chef de l'Etat a réagi aux propos du président de l'Assemblée permanente des chambres de métier du Mali (APCMM) qui avait demandé dans son discours que soit confier aux artisans maliens la commande publique. «Désormais l'expérience et le savoir faire de l'artisanat seront tenus en compte», a dit Ibrahim Boubacar Keïta.

«Il y a encore des efforts à faire au niveau des équipements. Et nous y contribuerons à travers la coopération et nos relations internationales, notamment pour ce qui est des machines-outils plus performantes qui conviennent pour faire la «belle œuvre», cela est également une demande, et nous en tiendrons compte ». Le président a également tenu à saluer le travail du ministre de l'Artisanat et du tourisme qui tient à bout de bras ce SIAMA et qui a tenu à ce qu'il ait lieu.