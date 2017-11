Mali: Appui en faveur des personnes âgées - Un budget de plus 586 millions attendus pour les charges IERGG

L'Institut d'Etudes et de Recherche en Géronto-Gériatrie (IERGG), communément appelé la Maison des aînés, a tenu la 17ème session de son conseil d'administration, le mardi 21 novembre 2017, à son siège à Hamdallaye ACI 2000.

L'ouverture des travaux était présidée par le secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, M. Samba Alhamdou Baby, en présence du directeur de l'Institut, le Dr Sanidié Alcaïdi Touré, et des administrateurs.

Le secrétaire général M. Baby, fera savoir dans son allocution que la présente session porte sur l'examen du Procès-Verbal de la session précédente et son rapport d'activités 2017. A l'en croire, durant la période, l'Institut a réalisé trois études importantes. La première est une « Etude comparative de la situation nutritionnelle des personnes âgées en milieux rural et urbain au Mali ». La deuxième étude porte sur « les connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux sur les maladies professionnelles chez les personnes âgées ».Et la troisième, étude descriptive est intitulée « la Maladie de parkinson : facteurs de risque et difficultés dans la prise en charge chez les patients vus en consultation à l'institut d'études et de recherche en géronto-gériatrie Maison des Aînés .»

Pour M.Baby, dans le domaine de la gériatrie, les efforts se poursuivent. Sur une prévision de 5.300 consultations, 4.922 personnes ont été consultées dans divers domaines à la date du 30 septembre 2017. Il estime, par ailleurs, que la mise en place du Programme d'Appui aux Personnes Agées Démunies (PAPADEM) a permis d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. Elles ont été toutes affilées au RAMED pour leur prise en charge médicale. Poursuivant, il affirme que les ressources propres de l'Institut, ont permis de faire un appui de Deux Millions de Francs CFA (2 000.000) au Conseil National des Personnes Agées du Mali (CNPAM) pour son fonctionnement. Il fera savoir que l'Institut a aussi procédé au règlement du contrat d'accès à internet du siège du CNPAM, tout en l'équipant de mobiliers de bureau.

Ainsi, le budget de l'Institut en 2017 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de Cinq cent quatre-vingt-six millions huit cent quatre-vingt-cinq mille Francs CFA (586.885.000) contre sept cent onze millions six cent quarante-six mille Francs CFA (711.646.00) en 2016 soit une diminution de 17,53%.

L'Institut a généré au 30 septembre 2017 des ressources propres pour un montant d'environ soixante-quatre millions de Francs CFA (64.000.000) sur une prévision de cinquante millions de Francs CFA (50.000.000) a-t-il conclu.