Ile Maurice: Enfants des rues - La réinsertion comme seconde chance

Une full compensation de Rs 310 à ceux qui touchent un maximum de Rs 8 500. Et une compensation de Rs 300… Plus »

En sus des cours internes d'alphabétisation, Safire essaie de canaliser ces jeunes vers des centres pour l'apprentissage des métiers. Mais là encore, les critères d'éligibilité font obstruction. «Il faudrait qu'on puisse donner la possibilité à ces enfants de faire des stages dès 13 ans. Par exemple, un garçon pourrait s'initier à la mécanique. Nous essayons de faire un plaidoyer en ce sens», indique Edley Maurer. La situation est considérable selon lui, d'autant que le taux de rechute est de plus de 50 %. En effet, l'environnement dans lequel évolue l'enfant, la situation sociale et familiale peuvent être hélas tributaires d'une récidive vers la rue. L'ONG s'affaire donc à cibler parallèlement les familles. Un projet de développement communautaire se prépare à Triolet dans cette optique.

Et étant donné que certains des enfants ne soient pas alphabétisés, les possibilités de réintégration dans la formation s'amenuisent. Pourtant, l'éducation est vitale, soutient Rita Venkatasawmy, Ombudsperson for Children. «Les enfants en situation de rue sont un groupe très vulnérable. Cela est lié à un problème de pauvreté. L'encadrement est primordial. C'est à travers l'éducation qu'un enfant va s'en sortir. Il faut tout faire pour qu'il/elle soit scolarisé(e)», déclare-t-elle.

«Pour les années récentes, la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, cela se complique avec l'arrivée des drogues synthétiques. Comme les enfants sont souvent déscolarisés, ils peuvent être influencés. Plusieurs peuvent être tentés par des trafics illicites et l'argent facile», affirme Edley Maurer, manager de Safire. Il énumère d'autres risques encourus par les enfants des rues tels que la violence, les agressions sexuelles, la prostitution et les grossesses précoces.

Sur une table, Tesha, 13 ans, s'attelle à ses confections artistiques. «C'est la première fois que je fais cela. Ce n'est pas si difficile. Il faut s'appliquer», lâche timidement cette adolescente de Baie-du-Tombeau. Une fois complétées, ces petites créations seront au centre d'une vente de Noël en décembre. Selon Bernard Delangre, coordinateur de la ferme, et Mehdi Bundhun, chargé de communication de Safire, 26 jeunes âgés entre 10 et 16 ans y sont encadrés.

«Avec mes amis ici, je fabrique des décorations. Ensuite, on les ajustera sur des bonshommes de neige», déclare Joey, 15 ans. Encadré par les éducateurs de l'association depuis sept ans, il y a trouvé de nouvelles voies. Adepte du football et du volley-ball, il s'est découvert une passion pour la cuisine. «J'aime manger de la génoise. À l'école de Safire, j'ai appris à la préparer. Il y a tant de choses que j'apprends, comme la culture des légumes.»

En ce jeudi 16 novembre, la pluie se déchaîne à Verdun. Mais ces averses ne découragent pas pour autant une dizaine d'enfants. Abrités dans une salle au cœur de la ferme du Service d'accompagnement, de formation, d'intégration et de réhabilitation de l'enfant (Safire), ils pré- parent des balais de Noël. Des petites mains triturent et ébouriffent des filaments de «corde coco». Ces derniers finissent par s'enrouler autour d'un manche noué par des ficelles. Ce sont des enfants qui étaient en situation de rue mais que l'organisation non gouvernementale (ONG) a récupérés sous son aile.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.