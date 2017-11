Ile Maurice: Les vertus du miel

Tous les ans, le Royaume-Uni organise un National Honey Show et cette année, il a eu lieu du 26 au 28 octobre. Care Co Rodrigues a participé à ce show. Zoom sur ce produit naturel tant apprécié pour son goût que ses propriétés thérapeutiques que cosmétiques.

Le miel est fabriqué par des abeilles à partir de nectar de fleurs et de plantes aromatiques. Il existe donc différents types de miel aux vertus médicinales provenant de la fleur dont il est issu.

Usage curatif du miel

Il contient deux éléments, l'eau et le sucre. Lors de la fabrication du miel, l'abeille secrète une enzyme qui produit de l'eau oxygénée. Le miel est efficace comme antiseptique et peut s'appliquer sur des plaies et des brûlures. Un simple miel alimentaire, conservé au réfrigérateur, est efficace sur une plaie superficielle.

Il permet de lutter contre la fatigue. Riche en fructose et glucose, il agit comme un stimulant sain et naturel pour le cœur. Il est un cocktail naturel de vitamines qui régularise la digestion et le transit intestinal et est riche en minéraux qui favorisent la croissance et revitalise l'organisme.

Le miel pour la beauté

Il a un effet anti-irritant et doux sur la peau d'où son utilisation dans les crèmes hydratantes. Nos grands-mères recommandaient de mettre sur sa brosse à dents du miel liquide et du charbon de bois finement broyé matin et soir pour se blanchir les dents.

Elles parlaient aussi d'un mélange de thé, de miel et de jaune d'œuf pour redonner un coup d'éclat aux cheveux ternes. Et pour les rides, elles suggéraient des masques à base de miel.