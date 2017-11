Ile Maurice: FinTech - Les prémices d'une revolution

Une full compensation de Rs 310 à ceux qui touchent un maximum de Rs 8 500. Et une compensation de Rs 300… Plus »

Cela, d'autant plus que Maurice voudrait se positionner comme un hub régional en matière de FinTech, une ambition formulée par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans le Budget 2017-2018. C'est le sujet en une de Business Magazine ce mercredi, un numéro accompagné du mensuel Lifestyle qui invite à profiter de l'été en se rendant à la plage ou profiter de la piscine dans un bikini dévoilant un corps sculpté et affiné.

Ces derniers mois ont été particulièrement dynamiques en termes de communication sur la FinTech à l'échelle locale. Anticipant les défis et opportunités dont la technologie financière est porteuse, les opérateurs privés et institutionnels s'activent afin de ne pas demeurer en retrait d'une révolution qui se dessine à l'international.

