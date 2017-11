Ile Maurice: Dr Rajah Madhewoo - «Élu, je donnerai la moitié de mon salaire aux pauvres»

Il affirme que l'électorat de la circonscription Belle-Rose-Quatre-Bornes ne veut plus entendre parler des partis traditionnels. Depuis son retour au pays, en 2009, le Dr Rajah Madhewoo, 63 ans, est sur le front de tous les grands combats.

Candidat à la partielle, sous la bannière de The Liberals, il affirme qu'une fois élu, il donnera 50 % de son salaire de député aux personnes vivant dans l'extrême pauvreté dans cette circonscription. «La grosse majorité des électeurs du no18 rejette cette politique de l'achat de votes comme le font les gros partis.» Rajah Madhewoo croit que les électeurs veulent avant tout être représentés par des personnes compétentes, qui ne pensent pas à l'argent. Ce psychologue de formation mène une campagne de proximité, en privilégiant le porte-à-porte. «Je suis contre les oriflammes et autres banderoles. Non seulement elles défigurent cette ville mais représentent un grand danger pour les automobilistes et motocyclistes.»

Rajah Madhewoo, qui a fait partie du Conservative Party du Royaume-Uni, compte dépenser environ Rs 150 000 pour cette partielle. «C'est surtout mon argent. Je n'ai pas d'aide de quiconque car j'ai travaillé très dur en Angleterre. Je suis venu aider ces personnes pauvres de Belle-Rose-Quatre-Bornes.»

Candidat aux dernières élections générales au no13, il s'est classé à la 7e place, soit juste après les candidats des deux principaux blocs, l'alliance Lepep et l'alliance PTr-MMM. Cette fois-ci, il espère faire mieux, et même remporter cette partielle. Aux prochaines élections générales, The Liberals compte aligner 60 candidats.