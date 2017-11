Ile Maurice: Commission Britam - Le voyage d'Afsar Ebrahim au Kenya interpelle

Une full compensation de Rs 310 à ceux qui touchent un maximum de Rs 8 500. Et une compensation de Rs 300… Plus »

Elle était conseillère à temps partiel de BDO Mauritius. Me Tawseen Choomka a aussi été convoquée devant la commission d'enquête, hier. Elle a été questionnée sur son implication dans la vente des actions de Britam Kenya. Elle a expliqué qu'elle a surtout aidé à la rédaction du MoU après que les conditions avaient déjà été discutées. En sus, elle soutient avoir aussi fait partie du voyage entrepris au Kenya, le 7 mai 2016. Interrogée par les membres de la Commission, Me Choomka a affirmé n'avoir eu aucune correspondance avec les acheteurs.

D'ailleurs, a soutenu Georges Chung devant la commission, le déplacement a payé. «Ce n'est que quand l'équipe s'est rendue au Kenya qu'elle a compris que les actifs de la compagnie se trouvaient, en fait, aux Bahamas.» D'ailleurs, les sources confirment que les deux seuls véhicules financiers de Britam connus de BDO Mauritius étaient British American Financial Services Ltd et Britam Holdings Limited (Britam Kenya), soit les 23,34 % détenus par la British American Investment de Dawood Rawat.

Dans le milieu, l'on explique que ce voyage a été effectué parce que le flou régnait quant aux structures de Britam Kenya. Des craintes qui se sont, d'ailleurs, avérées. «Ce n'est que lors du voyage que l'équipe a compris que la compagnie qui détenait les 23,34 % de Britam ne se trouvait pas au Kenya mais aux Bahamas», a expliqué Georges Chung, Partner chez BDO Mauritius, lors de son audition, hier. «L'on ne connaissait pas l'existence de cette compagnie, qui s'appelle British American Kenya Holdings Ltd, et qui se trouve aux Bahamas», explique-t-on dans le milieu.

