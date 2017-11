Madagascar: Assemblée nationale - Face-à-face députés - gouvernement demain

Les députés viendront-ils en nombre demain ?

A l'ordre du jour de ce mercredi 22 novembre à l'Assemblée nationale, figurent 3 séances d'information. La première par le ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts sur le changement climatique ; la seconde par la plateforme des personnes handicapées sur les droits des personnes handicapées ; et la troisième par le ministère de la Santé Publique sur la peste. Le ministre de l'Education nationale va également faire un exposé sur le Plan Sectoriel de l'Education (PSE) cet après-midi à l'Hémicycle où les travées étaient dégarnies ces derniers temps.

Caisse de retraite. L'intervention du ministre Paul Rabary est un avant-goût du face-à-face prévu demain et après-demain à Tsimbazaza entre les députés et les membres du gouvernement. Reste à savoir si le projet de pension de retraite pour les premiers sera déjà évoqué devant les seconds durant ces deux jours. En tout cas, la proposition de loi n°004-2017/PL portant création et réglementation de la caisse de retraite parlementaire est bel et bien inscrite à l'ordre du jour de la séance plénière du mardi 28 novembre prochain à 10 heures. Elle a été proposée par le député et non moins vice-président de l'Assemblée nationale Rémi dit Jao Jean qui avait déjà présenté sous une autre mandature, une proposition de loi sur la légalisation du « toaka gasy » qui n'a pas été adoptée. Reste à attendre si celle relative à la caisse de retraite qui est un régime spécial connaîtra le même sort.