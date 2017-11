Madagascar: Allo Taxi n'akà - Un nouveau service taxi rapide et sécurisé

L'équipe d'Allo Taxi n'akà, lors d'une conférence de presse de présentation du service, hier au Motel de Tanà.

Les jeunes opérateurs économiques malgaches ont des idées. C'est le cas notamment de Koloina Ranaivo Rajaonarisoa qui, fraîchement de retour au pays après ses études à l'extérieur, a décidé d'opérer dans les services de transports urbains. Il s'agit d'Allo Taxi n'akà, un service qui va révolutionner les taxis à Antananarivo, et prochainement en province.

Développé avec Incubons, une entreprise d'appui aux jeunes promoteurs, le service Allo Taxi n'akà est conçu pour répondre à la fois aux besoins des clients et des taximen. Le principe, qui est d'ailleurs déjà pratiqué dans de nombreux pays, est simple. Un client a besoin d'un taxi, il peut tout simplement appeler de chez lui le service Allo Taxi n'akà par téléphone, sms ou sur facebook. Le service se charge immédiatement de lui trouver un taxi le plus proche de chez lui et de l'envoyer à domicile pour le récupérer dans un délai le plus court. Et ce avec le prix le plus compétitif discuté au niveau du service lui-même. Un service rapide et sécurisé puisque le réseau dispose de toutes les informations sur le taxi qu'il envoie.

En effet, le taximan doit s'inscrire dans le réseau Allo Taxi n'akà. Avec comme avantage, celui d'avoir une large demande de course et d'éviter de rouler à vide puisqu'il peut attendre tranquillement chez lui ou quelque part un appel ou un sms de demande de course. En effet, le service fait appel aux taxis dès qu'une demande provient d'un client. Assuré 24h/24 et 7j/7, le service Allo Taxi n'akà rendra la vie des clients et des taximen plus facile. A noter que c'est Madavision qui accompagne la jeune opérateur Koloina Ranaivo Rajaonarisoa dans la mise en place de sa stratégie marketing et commerciale. Le service est disponible dans le groupe facebook ALLO TAXI N'AKA.