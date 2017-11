Madagascar: Editions Jeunes Malgaches - Sortie de deux ouvrages dédiés aux enfants

« I Vonindrano sy i Zavonandro » fait partie des deux ouvrages sortis aux Editions Jeunes Malgaches.

« Editions Jeunes Malgaches » vient de sortir deux livres dédiés aux tout petits. « I Vonindravo sy i Zavonandro/ Fleur de l'eau et Brume du matin », signés Arikaomisa Randria et illustrés par les images de Max Razafindraibe. Narrant l'histoire d'un couple vivant au bord d'un lac qui souhaitait avoir des enfants et qui décident de demander à Ratsitiandro de réaliser leur vœu, l'ouvrage a été traduit en français par Helihanta Rajaonarison. « Mianatra mamaky teny » a par contre été co-écrit par Marie Esther Randriatsizafy et Berthine Randriantsizafy Razanadrakoto. Si le premier est un livre de conte, le second est dédié à l'enseignement destiné aux enfants pour leur permettre de mieux assimiler la langue malgache. « Nous axons nos efforts dans la promotion de la lecture pour aider les enfants à mieux maîtriser les langues d'enseignement : le malgache et le français ainsi que l'instauration d'une habitude de la lecture. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles nous continuons de produire des livres et contes malgaches pour promouvoir notre culture », explique Razafintsalama Marie Michèle, éditrice. « I Vonindravo sy i Zavonandro » et « Mianatra mamaky teny », illustré par Roddy, seront disponibles prochainement en librairie et en France également pour les enfants de la diaspora.