Madagascar: Assemblée nationale - Le Bureau permanent fixé sur son sort ce jour

Cette rencontre sera une occasion pour les Siteny Randrianasoloniaiko (Questeur I), Vanovason Adrien (Questeur II) et Guy Rivo Randrianarisoa (Questeur III) de dissuader leurs collègues députés de revenir sur leur décision de lancer une procédure de dissolution contre le Bureau permanent. En effet, des membres de la Chambre basse montent au créneau et dénoncent le manque de transparence dans la gestion du budget, ainsi que le « kiantrano an-trano » pour les déplacements à l'extérieur. Certains parlementaires se sentent lésés par rapport aux droits et avantages engendrés par les missions à l'étranger. D'après les indiscrétions, l'indemnité perçue lors d'une mission à l'extérieur s'élèverait à 150 millions de Fmg. Il serait aussi question d'une inégalité de traitement concernant la distribution des tickets carburants et des crédits téléphoniques.

