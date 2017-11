Madagascar: Société civile - Soutien aux candidats intègres pour les prochaines élections !

C'est une première. Les organisations de la société civile (OSC) regroupées dans le mouvement Rohy ont défini une stratégie de crédibilisation des élections laquelle a été présentée, hier, à l'hôtel Le Pavé Antaninarenina.

La finalité étant « d'organiser et de produire des élections génératrices de paix, de développement durable et de bonne gouvernance », selon Andriamoraniaina Harijaona, coordinateur technique du mouvement. Une première aussi car la société civile va soutenir « les candidats intègres » lors des prochaines élections. Mahamoudou Ndriandahy, président de la commission élection au sein du mouvement Rohy, explique : « la société civile a élaboré un Livre Blanc assimilé à un projet de société. C'est une référence dans la mesure où il prévoit les dispositions que tout citoyen en âge de voter devrait considérer avant d'élire un candidat. Dans cette optique, si le projet de société de tel ou tel candidat remplit les critères tels que définis dans ce livre blanc, nous allons le soutenir en amont et contribuer à son élection en aval ».

Vote responsable. A l'unisson, les OSC du mouvement Rohy pensent qu'il faudrait faire peau neuve en matière électorale en instaurant la culture du vote responsable. « Nous sensibilisons les citoyens, notamment les femmes et les jeunes à voter. Mais nous ne nous contenterons pas uniquement d'effectuer cette sensibilisation, nous incitons les votants à procéder au vote responsable pour que seuls les citoyens intègres accèdent au pouvoir et non ceux qui distribuent des tee-shirts et des petits présents », a indiqué Andriamoraniaina Harijaona. Un travail de longue haleine qui nécessite une intervention locale et l'implication de tout un chacun.

4 502 469 euros. Quatre grands points constituent l'ossature de cette stratégie de crédibilisation des élections. Il s'agit, entre autres, d'améliorer le cadre juridique des élections en mettant en place un cadre légal unique et général dont l'élaboration sera effectuée de manière participative et inclusive, d'améliorer l'éducation citoyenne et la communication sur les élections, d'accroître l'efficacité des OSC malagasy dans le suivi et l'observation des élections et de lutter contre la corruption, les mauvaises pratiques et les conflits dans les élections et promouvoir la candidature des citoyens intègres. Ces quatre axes stratégiques de la stratégie devraient être mis en œuvre sur une période de cinq ans (2018-2022). En tout, le mouvement Rohy prévoit d'obtenir en tout 4 502 4690 Euros pour concrétiser cette stratégie.