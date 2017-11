Sénégal: Lutte contre l'émigration clandestine - L'Aici dégage 2 milliards pour de nouveaux projets

Dans le cadre de l'initiative d'urgence humanitaire, l'Agence italienne pour la coopération italienne et ses partenaires ont mis près de 2 milliards de FCfa pour lutter contre La migration irrégulière.

Ceci rendre dans le cadre d'un projet d'urgence régional dans les pays de la sous-région que sont le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée Bissau. C'était hier, mardi 21 novembre, au musée Théodore Monod sous le thème «choisir en toute connaissance ! Ce que l'on laisse, ce que l'on trouve».

L'Italie vise à réduire les causes principales de la migration irrégulière à travers l'amélioration des conditions de vie des habitants des zones à haut potentiel migratoire et à venir en aide aux migrants, aux déplacés et aux refugiés. L'Agence italienne pour la coopération italienne et ses partenaires l'ont fait savoir hier, mardi 21 novembre lors d'un débat sur le thème «choisir en toute connaissance, ce que l'on laisse ce que l'on trouve».

Selon l'ambassadeur d'Italie ce programme d'urgence a pour but de lutter contre la migration irrégulière avec une participation de «3.000.000 euros mis en place pour créer certains projets pour augmenter l'emploi des jeunes pour un développement d'un pays», a déclaré Francesco Paolo Venier. Ceci entre dans le secteur de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de l'économie.

Prenant parole à son tour, Ami Mbacké Diaw assure qu'il est possible de réussir au Sénégal avec les programmes qui sont mis en place par l'Etat du Sénégal. Beaucoup de projets sont mis en place dans tous les domaines de développement pour que ces jeunes qui tentent les routes migratoires restent dans le pays.

«L'Etat et ses partenaires font tous les efforts possibles pour lutter contre la migration clandestine avec tout récemment le cas du Lybie. Le président de la République du Sénégal et les Ong ne ménageront aucun effort pour que ces jeunes qui tentent ces routes dangereuses restent dans le territoire pour de meilleur lendemain», argue la directrice de l'assistance et la promotion des sénégalais de l'extérieur.

CinemArena est un cinéma itinérant qui, depuis de nombreuses années, promeut des campagnes de sensibilisation dans les pays partenaires avec le support de la coopération italienne. Ces centaines de personnes se réunissent grâce au pouvoir du cinéma qui transmette un message positif.

«Au Sénégal, la campagne de sensibilisation a été focalisée sur les risques et les dangers de la migration clandestine», renchérit-elle. «L'idée est simple, projeter sur un grand écran des documentaires ou des fictions qui montrent des expériences des migrants et les risques liés à ce type de parcours», a ajouté Alessandra Piermattei directrice de l'AICS.

Ils ont mis aussi en place une émission radio (FO JEM) pour sensibiliser davantage la population. L'Ong VIS a aussi mis en place un projet pour valoriser les compétences des jeunes et des femmes pour lutter contre ce phénomène à travers l'appui au développement local dans la région de Tambacounda et dans trois de ses départements qui sont Maka-Coulibanta, Missirah et Goudiry.