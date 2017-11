Sénégal: Les obstacles au développement de la croissance des Pme sénégalaises

L'Adepme en partenariat avec la Banque mondiale a initié un forum de la PME sénégalaise. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre qui s'est déroulée hier, mardi 21 novembre a été une opportunité pour Mansour Kama président du Cnes de passer en revue les principaux obstacles au développement de la croissance des Pme sénégalaises.

«Certes, les contraintes sont importantes et relativement bien connues. Elles ont pour nom l'accès au crédit et à la technologie , le coût élevé des facteurs de production, l'insuffisance des infrastructures de base, la qualification des ressources humaines et l'accès aux marchés». Ces propos sont de Mansour Kam, président du Cnes.

Il s'exprimait hier, mardi 21 novembre lors de la cérémonie d'ouverture du forum de la Pme sénégalaise. Selon lui, bon nombre de ces obstacles au développement et à la croissance des Pme résultent à la fois de leur fragilité et de leur isolement.

« Il est heureux que l'Adpme ait bien compris qu'individuellement elles (les PME) ne peuvent rien faire et travaillent à mutualiser leurs efforts pour les amener à faire face aux contraintes et à permettre leur épanouissement grâce à la constitution d'un vaste réseau. Devant la mondialisation qui constitue un facteur aggravant de la compétitivité des Pme pour préparer une mutation à la fois profonde et rapide du commerce international, l'initiative que vous avez prise de construire ces alliances constitue une des meilleures réponses à ce défi», a-t-il laissé entendre.

Abondant dans le même sens, Aranchan Gonzalez, directrice du centre international de commerce trouve que la compétitivité est le plus grand problème des Pme. «Cette compétitivité qui est un grand handicap des Pme dans nos économies est une brèche entre les Pme et les grandes entreprises. Cette brèche, elle est double dans les pays en voie de développement que dans les pays développés», soutient-il.

Selon lui, pour résoudre ce problème, il faut s'attaquer à ce que l'on appelle les 3C. Il s'agit poursuit-elle de la capacité des PME à changer et à s'adapter au changement de la demande, à innover.

«Il y a beaucoup de facteurs dont la digitalisation c'est-à-dire incorporer les technologies dans les processus de production, dans la gestion des entreprises, dans l'offre des services et produits des entreprises», indique-t-elle. Le deuxième C d'après elle, c'est la capacité à se connecter à des marchés locaux mais de plus en plus à des marchés internationaux. Et enfin selon Mme Gonzalez, le troisième C, c'est la capacité à être concurrentielle.

Ce qui nécessite évidemment le besoin d'un environnement propice pour l'entreprenariat.