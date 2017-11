Madagascar: Acte citoyen - Monika Njava donne l'exemple à Ankaditoho Tsimbazaza

Donner pour le plaisir de donner sans rien attendre en retour. A travers cet acte, j'espère avoir inspiré les gens. Je souhaite également que d'autres m'emboîtent le pas et qu'ils donnent du peu qu'ils ont reçu à leurs concitoyens. Pas seulement en ces veilles de fête mais tout au long de l'année ». Une initiative à copier et un exemple à suivre, effectivement !

La semaine dernière, la chanteuse et ses enfants ont donc tenu à faire don de PPN aux personnes les plus nécessiteuses dans son quartier, le fokontany Ankaditoho Tsimbazaza. Un acte citoyen et totalement désintéressé. « Mon but n'est pas de me mettre en avant. Je voulais tout simplement partager un peu de bonheur.

Une artiste au grand cœur ! A une époque où le chacun pour soi et le sauve-qui- peut deviennent le réflexe commun de chaque jour, Monika Njava s'est dit qu'il fallait qu'elle donne l'exemple et crée le déclic.

