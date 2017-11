Nigeria: Pentathlon moderne - En pensant aux joutes de Lagos

En prélude aux prochains championnats d'Afrique de pentathlon moderne qui se dérouleront du 5 au 11 décembre prochain à Lagos au Nigeria, les pentathletes se sont mesurés, samedi 18 novembre, à Mbao samedi à l'occasion de la 10ème journée d'une compétition de laser run

En l'absence des meilleurs dans la spécialité tir et course combiné, la compétition, informent les organisateurs, n'a pas échappé aux Internationaux notamment les présélectionnés pour les joutes de Lagos. A l'image de Pape Saliou Ndoye de Yoff et Ibou Samb, qui sont sortis respectivement vainqueurs de l'épreuve sur une distance de 3000 m de course et le tir à 30 coups. Une distance qu'ils ont parcourue en 17 minutes, devançant deux Bissau-guinéens en l'occurrence Joao Mendes et Max Cardozo, respectivement.

Pour les ces deux pentathlètes étrangers, cette compétition a également servi de préparation en direction des joutes de Lagos. Il faut signaler que pour des raisons techniques par ailleurs la direction technique nationale a profité de la rencontre pour demander le report des championnats nationaux prévus le week-end prochain Dakar. La demande sera ainsi examinée par le comité directeur de la fédération qui doit se réunir dans la semaine.