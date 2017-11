Les militaires du COSFA vont pouvoir évoluer dans leur jardin.

C'est maintenant décidé que le stade de Mahamasina accueillera ce dimanche la finale de la Telma Coupe de Madagascar de football opposant le COSFA aux Majungais de Fosa Juniors. Un grand point de gagné pour les militaires qui auront ainsi l'avantage de jouer à domicile.

« C'est un grand avantage que nous avons intérêt à saisir car devant notre public et sur un terrain où mes gars ont l'habitude de battre les grandes équipes ». Ces mots sont du président du COSFA, le Général Mamy Razanajaona qui se réjouit de pouvoir disputer la finale de la Telma Coupe à Mahamasina.

Pas de matches à enjeu. Un avantage certain donc côté public mais quant à la pelouse, rien ne dit que Fosa Juniors ne vapas se laisser faire. Car le club dont l'ossature est fournie par Tana Formation, est aussi un grand habitué de Mahamasina, là même où Santatra, Doda, Dax et Elefoni se sont offerts le titre de champion d'Analamanga dans un passé récent.

C'est dire que le public aura droit à une finale très ouverte avec un pari à prendre car tout dépend de l'affluence pour que la Fédération ne se détourne plus du choix de Mahamasina dans les matches à enjeu.

Sur ce chapitre en effet, le stade d'Ampasambazaha de Fianarantsoa et celui d'Alexandre Rabemananjary de Mahajanga avaient la cote pour héberger les demi-finales de la Coupe ainsi que les matches de la ligue des champions et la fameuse Poule des As.

Avion présidentiel. Une grosse perte en fait pour Analamanga qui a laissé filer le titre de champion au profit de la CNaPS Sport et qui n'a pas plus que cette Coupe pour espérer participer à l'aventure africaine.

Mais à quelque chose malheur est bon, avec la fermeture du stade à cause de la peste, la pelouse se trouve aujourd'hui dans un très bon état. Avec l'arrivée de la pluie, le gazon est dans une forme excellente. Comme la CUA avait veillé au grain, on aura droit à un terrain magnifique assez proche de la perfection. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Car cette finale aura tout l'air d'un spectacle entre deux clubs aux moyens énormes car si on connaît la fortune de Fosa Juniors, le COSFA n'est ni plus ni moins que l'équipe appartenant à l'Etat. D'ailleurs et si ce dernier gagne le titre, c'est presque une certitude que les militaires feront leur déplacement avec l'avion... présidentiel.