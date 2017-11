Madagascar: Etat-civil - Etablissement des statistiques

Dans le cadre de la mise en œuvre du « Programme africain d'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement des faits d'Etat-civil et de l'établissement des statistiques de l'Etat-civil », Madagascar a finalisé l'évaluation nationale se rapportant à ce programme, et la Stratégie nationale pour la modernisation des deux systèmes.

A cet effet, un atelier de présentation du rapport d'évaluation et de validation du plan stratégique décennal s'est tenu, hier, à l'Hôtel Carlton Anosy. Cette cérémonie d'ouverture a vu la présence du Premier ministre et non moins ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Mahafaly Solonandrasana Olivier ainsi que des représentants de la Banque Africaine de Développement et de l'UNICEF.

Evaluation. Lors de son allocution, le Premier ministre a souligné que « sur la base de ce rapport d'évaluation nationale a été conçu un Projet de plan stratégique décennal pour l'amélioration des systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et de l'établissement des statistiques de l'état-civil à Madagascar. Ce plan stratégique a été élaboré pour améliorer et moderniser les deux systèmes, il envisage des interventions vigoureuses, ambitieuses et innovantes ».

Programme national. Quant à la représentante de l'Unicef à Madagascar, elle a avancé que « le droit à l'enregistrement de naissance est un droit fondamental de chaque enfant, l'UNICEF a toujours soutenu les efforts du gouvernement de Madagascar dans le cadre du programme national d'enregistrement des naissances avec un accent particulier sur l'équité. L'UNICEF continuera de soutenir le gouvernement de Madagascar dans ses efforts pour améliorer le système d'enregistrement des faits d'état-civil et d'établissement des statistiques de l'état-civil, pour faciliter l'enregistrement de chaque enfant à la naissance».