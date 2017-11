Sénégal: Lancement officiel de sa fibre optique - Sonatel/Orange rend visite à sa 1ére cliente fibrée

Pour le lancement officiel de sa Fibre optique, le Directeur General de la Sonatel M. Alioune Ndiaye et le PDG du groupe Orange, M. Stéphane Richard ont rendu visite, hier, mardi 21 à leur 1ère cliente fibrée a la cité Keur Gorgui pour «affirmer le caractère stratégique du déploiement de la Fibre et s'assurer qu'elle répond bien aux attentes de la population».

«Le groupe Sonatel s'est toujours investi dans la modernisation de ses réseaux fixe et mobile afin de mettre à la disposition des sénégalais les technologies les plus innovantes du secteur des télécommunications contribuant ainsi à faire du Sénégal un hub. Ainsi, le déploiement de la fibre optique pour la mettre à la portée de tous est une étape fondamentale dans notre projet de vulgarisation de l'internet», informe M. Alioune Ndiaye, DG de Sonatel.

Stéphane Richard, PDG du groupe Orange soutient à son tour qu'«Orange est un grand acteur du développement de la fibre optique et du très haut débit en France et dans le Monde. Le Fibre est un choix global pour Orange, et le Groupe Orange est numeo1 de la Fibre en Europe. Je suis très fier de voir qu'Orange s'engage fermement au Sénégal sur la Fibre optique, afin d'amener vitesse et nouveaux services aux utilisateurs sénégalais».

Par ailleurs avec le Très Haut Débit, particuliers et entreprises peuvent profiter d'une connexion ultra-rapide et bénéficier d'un débit confortable, stable et performant avec un rapport qualité/prix incomparable. Ainsi, les offres fibres sont «multi-play» et s'entendront sur « l'internet avec des débits pouvant aller jusqu'à 200Mbits/s selon l'offre choisi ; la TV d'Orange disponible pour tous avec une stabilité et une qualité d'image accrue et la téléphonie fixe, complément numérique avec une qualité audio améliorée et des packages attractifs : crédit d'appels, illimite vers certaines destinations fixes et mobiles ».

La 1ere cliente fibrée, Fatima Sarr s'est estimée heureuse et se dit satisfaite de cette nouvelle innovation de la Sonatel. Ainsi, le déploiement se fera de façon progressive et une communication sera faite à chaque fois qu'un nouveau quartier sera fibré. Actuellement, seul cité Keur Gorgui et le plateau sont fibrés.