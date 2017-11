Sénégal: Démarrage du dialogue politique - Aly Ngouille Ndiaye «drague» Wattu et Mankoo

Les portes du dialogue restent ouvertes à tous les partis politiques légalement constitués et le régime en place ne ménagera aucun effort pour amener tous les acteurs autour de la table du dialogue.

Ces assurances sont du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, venu présider la prise de contact entre acteurs politiques pour le démarrage du dialogue politique hier, mardi 21 novembre. Le ministre a, par ailleurs, fixé les contours du dialogue, la démarche à entreprendre, non sans répondre aux différentes interrogations des uns et des autres.

En dépit du rejet du dialogue politique par les partis de l'opposition dite «significative», dont la coalition Mankoo Taxawu Senegaal (Mts) et celle dite Gagnante Wattu Senegaal, le régime en place semble être dans les dispositions de continuer à nouer le dialogue avec les récalcitrants. C'est le moins que l'on puisse dire, au vu du discours tenu par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye à l'ouverture du dialogue politique hier, mardi 21 novembre, à Dakar. En effet, venu présider la rencontre qui a enregistré la participation de plus de 168 partis et mouvements politiques, Aly Ngouille Ndiaye a exprimé sa disponibilité à poursuivre les démarches pour arriver à faire venir l'opposition «significative» à la table du dialogue.

Constatant en fait qu'il y a des partis qui ont refusé de prendre part à ce dialogue, il a indiqué que le régime ne ferme pas la porte. Pour lui, «nous allons continuer à les inviter à la table parce que, comme on le dit, même les guerres se terminent autour d'une table». Donc, à son avis, si l'intérêt du Sénégal est en jeu, «nous devons pouvoir nous retrouver autour de l'essentiel».

Toutes les cartes d'électeurs éditées

Répondant aux nombreuses interrogations des intervenants, le ministre dit remarqué 3 questions majeures récurrentes, notamment celle liée à la production et à la distribution des cartes d'électeurs, celle du fichier électoral, ainsi que celle du ministre de l'Intérieur. Tout d'abord, il a précisé qu'à la date du 29 juillet 2017, le fichier électoral a enrôlé au total 6.219.437 électeurs, selon les chiffres de la Direction de l'automatisation du fichier (Daf).

Poursuivant, il a indiqué qu'après avoir arrêté ledit fichier, les dossiers de 119.867 personnes ont été reçus par la Daf, mais non encore versés dans le fichier. Dans la même logique, il a aussi renseigné que la Daf a édité, au 29 juillet dernier, 5.166.135 cartes et que 5.017.090 cartes ont été mises à la disposition de l'administration territoriale pour distribution. Toutefois, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a précisé que «toutes les cartes qui étaient en instance de production, à l'exception des 119.867 qui ne sont pas encore versés dans le fichier, ont fait l'objet d'édition».

Mieux, selon lui, ces cartes ont été déjà acheminées au niveau de tous les centres de distribution. Comme mesure, pour permettre à leurs auteurs de les récupérer, il a promis une augmentation du nombre de points de distribution au niveau de la région de Dakar.

Pour ce qui est de l'audit du fichier électoral, tant réclamé par certains intervenants, le ministre a rappelé que le pouvoir est d'accord pour l'audit dudit fichier électoral. Donc, pour lui, la balle serait dans le camp des partis de l'opposition et que le régime serait disposé à le faire si telle est la volonté des uns et des autres. Concernant le 3ème point, notamment la nécessité d'un ministre indépendant pour l'organisation des élections, le maire de Linguère dit avoir pris note et que la personne qui l'a nommé à ce ministère, à savoir le chef de l'Etat, l'entendra. Mais, d'ores et déjà, il a fait savoir que ce qui est important pour le régime actuel, c'est d'être jugé sur ses actes.

Mise sur pied d'un comité technique d'évaluation

Pour ce qui est des contours du dialogue, tel que notés dans les termes de références, le ministre a proposé 2 sujets principaux, que sont l'évaluation de la refonte du fichier électoral, qui peut aller jusqu'à son audit, ainsi que l'évaluation des aspects du processus électoral en général. Il a toutefois fait savoir aux représentants des partis politiques qu'ils ont la latitude d'ajouter aux termes de référence ce qu'ils veulent, via mail à la Dge d'ici vendredi prochain à 12h. Eu égard au caractère technique des discussions à mener, le ministre a informé de la mise sur pied d'un Comité technique d'évaluation de la refonte partielle des listes électorales et du processus électoral.

Pour ce faire, il a demandé à chaque pôle, à savoir celui de la mouvance présidentielle, de l'opposition et enfin des non-alignés, de proposer chacun un plénipotentiaire et un suppléant pour faire parti dudit comité. Une proposition qui n'a pas manqué de susciter des réactions dans la salle. En effet, certains partis, qui disent ne pas se trouver dans aucun des 3 pôles, ont réclamé un 4ème pole. Une réclamation qui n'a pas convaincu le ministre, qui estime que sur la base des explications qui lui ont été données, les partis politiques se regrouperont en 3 pôles. Sur le nombre de participants par pôle, il a aussi proposé 15 membres par pôle.

Pour ce qui est des prochaines discussions, Aly Ngouille Ndiaye a donné la date du vendredi 24 novembre prochain, pour rencontrer les plénipotentiaires des 3 pôles à 10 au niveau de la Dge.

Ahmed Khalifa Niasse parle de «mascarade»

Venu prendre part à la rencontre entre acteurs politiques, initiée par le régime en place, le président-fondateur du Front des alliances patriotiques (Fap), Ahmed Khalifa Niasse s'est illustré par son intervention. En effet, invité à se prononcer sur le discours d'ouverture du ministre Aly Ngouille Ndiaye, M. Niasse a déploré «une mascarade» du régime de Macky Sall en appelant au dialogue. Sur les raisons d'une telle position, il a rappelé qu'un similaire de dialogue avait été initié par le chef de l'Etat, Macky Sall le 28 mai 2016. Pour lui, ladite rencontre a tout simplement été sans succès. Il révèle ainsi que «le dialogue du président Macky Sall a été nul, non avenu, et de nul effet». Donc, il dit ne pas comprendre pourquoi un autre dialogue a été lancé, alors que le précédant n'a pas abouti. Par conséquent, il est d'avis «qu'on est en train de jouer avec la stabilité sociale du pays».

Les acteurs étalent leurs inquiétudes

Plus de 168 partis et mouvements politiques ont pris part hier, mardi 21 novembre, à la prise de contact entre acteurs politiques pour le démarrage du dialogue politique, convié par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, sur demande du chef de l'Etat, Macky Sall. Invités à se prononcer sur le discours d'ouverture du ministre, les 69 intervenants ont exprimé leurs différentes inquiétudes et livré leurs appréciations.

Le dialogue politique, initié par le chef de l'Etat, Macky Sall par le biais de son ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a démarré hier, mardi 21 novembre avec la participation de plus 168 représentants de partis et mouvements politiques. Considéré comme une prise de contact par les organisateurs de ladite rencontre, les 69 intervenants ont soulevé un certain nombre de points.

Tout d'abord, les participants à la rencontre ont reconnu la nécessité du dialogue au sortir des élections législatives qui ont tant soit peu créé un climat de suspicions et de malentendus entre acteurs. D'où l'impératif, selon eux, de mener un dialogue sincère et fructueux et non un «remake» de ce qui s'était passé le 28 mai 2016, avec le chef de l'Etat, Macky Sall. L'une des principales questions soulevées aussi par bon nombre d'intervenants reste l'organisation des élections. En effet, si certains représentants de partis, surtout de l'opposition, voient la nécessité de mettre une personnalité «indépendante» et/ou «neutre» à la tête du ministère de l'intérieur, d'autres, en revanche, de la mouvance présidentielle surtout, n'y voient aucun inconvénient dès lors que l'organisation se fasse dans la transparence.

Lors des échanges qui portaient sur le discours du ministre Aly Ngouille Ndiaye, et non pas sur les termes de références, les intervenants ont aussi exprimé la nécessité de l'audit du fichier électoral. Par ricochet, certains manquements ont été soulevés sur ledit fichier, notamment l'absence de certaines personnes sur les listes électorales, les erreurs sur les noms et bureaux de vote, ou encore les problèmes de retrait des cartes, entre autres. Dans la même dynamique, le bulletin unique a été fortement réclamé par une bonne partie des intervenants. Mieux, il a été question de la modernisation des partis politiques, avec comme points récurrents la rationalisation des partis, ainsi que la question du chef de l'opposition. D'autres intervenants, qui ont déploré l'attitude de certains corps de contrôle du jeu démocratique, ont réclamé une évaluation de la Commission électorale nationale autonome (Cena), ainsi que l'évaluation des recommandations que ladite commission a eu à formuler.

A noter aussi que certains partis ont déploré un certain manque de considération à leur égard, et exigent à cet effet un respect au même titre que les autres formations, considérées comme «grands partis». Toutefois, les partis et mouvements politiques ont été invités à formuler par écrit leurs observations et amendements sur les termes de références qui ont été exposés.

Des recommandations à envoyer à la Direction générale des élections (Deg) au plus tard le vendredi 24 novembre à 12h.

Le FSD/BJ parle de «dirigisme» et boude la rencontre

Malgré le rejet du dialogue politique convié par le chef de l'Etat, Macky Sall via son ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, le Front pour le socialisme et la démocratie/Benno jubël (Fsd/Bj) de Cheikh Bamba Dieye, pourtant membre de la coalition de l'opposition, Mankoo Taxawu Senegaal (Mts), a pris part à la prise contact entre acteurs en vue du démarrage du dialogue politique. Cependant, la représentante dudit parti, Fatoumata Gassama Fall, chargée de communication du Fsd/Bj a tout bonnement quitté la salle de réunion après avoir pris la parole, avant la fin de la rencontre.

Interpellée sur l'acte posé, Fatoumata Gassama Fall a déploré un «dirigisme» de la part du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et de ses services. La représentante de Cheikh Bamba Dieye s'est, en fait, offusquée que les débats soient orientés autour du discours d'ouverture du ministre. Elle a ainsi fait savoir que le Fsd/Bj n'est nullement venu débattre du discours du ministre, non sans informer qu'elle était là pour parler des préoccupations majeures de l'opposition. Donc, pour elle, «s'ils n'acceptent pas cela, pour nous, il n'y a pas de dialogue, c'est un dictat qu'ils veulent nous imposer». C'est pour cela, selon elle, qu'elle a quitté la salle de la rencontre.

Sur le pourquoi de la présence du Fsd/Bj, en dépit du rejet du dialogue par le Mts, la chargée de communication du Fsd/Bj explique que son parti a pris part à la rencontre en tant que parti légalement constitué. A son avis, sur décision du Secrétariat général du parti, le parti a jugé nécessaire de participer à ce dialogue. Pour cause, «pour nous, il n'y pas d'espace tabou pour dire la vérité droit dans les yeux». Donc, elle estime qu'il est mieux de venir parler au ministre mandaté par le président, que de rester dans leur coin pour dire leurs préoccupations. Non sans préciser que leur parti reste toujours dans le bloc de l'opposition.