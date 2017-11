Sénégal: Sortie du nouvel album de Sidy Samb - «Ida y vuelta» pour renforcer l'échange culturel entre le pays et l'Espagne

Le nouvel album de Sidy Samb intitulé «Ida y vuelta» (aller et retour) sera lancé en 2018. C'est ce qu'a annoncé l'artiste hier, mardi 21 novembre à l'occasion de la conférence de presse du tournoi de pétanque de Saly.

Le chanteur qui marquera sa présence tout au long du festival avec des concerts et d'autres activités, s'est dit prêt à promouvoir l'échange culturel entre le Sénégal et l'Espagne dans son nouvel album quand on sait qu'il réside en Espagne depuis plusieurs années.

Absent de la scène musicale depuis près de deux ans, le chanteur sénégalais, Sidy Samb est en train de concocter son nouvel album intitulé «Ida y vuelta» qu'il va lancer en 2018. Rencontré hier, mardi 21 novembre à l'occasion de la conférence de presse pour le tournoi de pétanque de Saly auquel il participera du 2 au 4 février prochain, l'artiste en a profité pour parler de son prochain album et de ses projets.

Sidy Samb qui réside en Espagne depuis plusieurs années, a fait savoir que le nouvel opus est un «trait d'union» de l'échange culturel entre le Sénégal et l'Espagne. «C'est un album afro flamenco avec plusieurs couleurs pour que les sénégalais comprennent ce qu'est l'Afro flamenco », dit-il. Dans l'album composé de dix titres, on y retrouve un mélange de la musique traditionnelle sénégalaise et de celle espagnole, «un mélange du wolof et de l'Espagnol». Dans le nouvel album, il y'a des voix d'artistes espagnols «connus» et des instrumentalistes sénégalais.

Revenant sur son absence de la scène musicale, le chanteur dira : «je prends du temps pour sortir mon album pour bien le faire et faire plaisir à mes fans». Et d'ajouter «quand je suis là, je joue tout le temps et si je ne joue pas, c'est parce que je suis à l'étranger».

Pour le festival flamenco qu'il avait initié et qui n'a pas eu lieu il y'a de cela quelque temps, Sidy Samb compte le reprendre dès l'année prochaine. «Le festival flamenco, on y travaille pour le redémarrer comme on le faisait dans la gratuité pour promouvoir l'échange culturel entre le Sénégal et l'Espagne». Car, le festival permet à la population sénégalaise de «savoir un peu plus de choses sur le flamenco».

Parlant de sa participation au tournoi de pétanque, l'artiste a dit qu'il est «passionné de la pétanque depuis le plus bas âge». Poursuivant son propos, Sidy Samb a fait savoir qu'il est «porteur de voix et est intéressé pour vendre la destination Sénégal à l'Espagne et partout». Pour son programme au tournoi de la pétanque, il prévoit des concerts en live dans le domaine de la musique traditionnelle et moderne avec d'autres artistes invités. Il a également déploré, comme beaucoup d'autres artistes, la vente des migrants subsahariens comme esclaves en Libye.