Ile Maurice: Compensation salariale - Le montant fixé à Rs 360

Cette décision fait suite à la réunion tripartite présidée par Pravind Jugnauth à la Government House et lors de laquelle les syndicats avaient fait une contre-proposition de Rs 450. Mais le chef du gouvernement n'a pas accédé à leur demande, en affirmant que ce n'était pas possible dans la conjoncture économique actuelle, tant locale qu'internationale.

C'est Pravind Jugnauth qui a eu le dernier mot sur la compensation salariale. Lors d'une conférence de presse, ce mercredi 22 novembre, le Premier ministre et ministre des Finances a annoncé que la somme de Rs 360 (across the board) sera accordée aux employés des secteurs public et privé. Et ce, à partir de janvier 2018.

