Tunisie: Le résultat et la manière

EST : Jemal, Mbarki, Chammam, Dhaouadi, Machani (Talbi 57'), Sassi, Coulibaly, Chaâlali, Badri, Ben Youssef et Khénissi (Jouini 32', puis Besseghaïer 68').

SG : Naouara, Abbès, Nefzi, Mahmoud, Hamidi, Okoma, Mida, Mansour (Gmach 46'), Gharsellaoui (Melliti 46'), Izaka (Konan 79') et Ben Sassi.

S'il y a un acteur qui avait cruellement manqué hier à El Menzah, c'est bel et bien le public. Et c'est bien dommage vu la très bonne qualité du spectacle offert par les Espérantistes et leurs hôtes du jour, les Gabésiens.

Une rencontre qui a tenu en haleine les téléspectateurs qui l'ont suivie. De l'engagement, du rythme et des buts : tous les ingrédients étaient réunis pour que le spectacle soit au rendez-vous.

Il y avait également un détail important et pas le moindre : le fair-play dont ont fait montre les joueurs des deux équipes. Un fair-play qui s'est particulièrement manifesté à chaque fois qu'un joueur se blessait. A chaque fois, l'équipe adverse sort le ballon et l'équipe du joueur blessé le remet volontairement au camp opposé. Ce genre de comportement et ce bel état d'esprit, on en redemande dans notre championnat, entaché ces dernières années par le fléau de la violence.

Et pour finir avec le comportement exemplaire des joueurs sur le terrain : aucune décision de l'arbitre ou l'un de ses assistants n'a été contestée. Bravo.

Venons à présent au match en lui-même. Les « Sang et Or » ont annoncé la couleur dès le début en ouvrant la marque sur la première occasion qui s'est présentée à eux, quand Khénissi dribbla la défense gabésienne avant de tromper le gardien gabésien Naouara d'un tir aussi puissant qu'imparable (2').

Le même Khénissi est revenu à la charge deux minutes plus tard, mais son tir puissant a été, cette fois-ci, dégagé par le portier gabésien (4').

Wassim Naouara n'a pas été épargné hier après-midi. Une minute plus tard, il a dû barrer la route à Mbarki et éloigner le danger d'une tête plongeante (5').

L'Espérance est parvenue à dérouler aisément son jeu bien que les visiteurs aient tenté de répliquer par des contres rapides. Mais ni les incursions de Nefzi, ni de Mansour du reste, n'ont été dangereuses pour le portier espérantiste, Ali Jemal.

Même scénario...

Si les trois changements opérés par Faouzi Benzarti étaient tous forcés à cause des blessures contractées par Khénissi, Machani et Jouini qui a remplacé Khénissi avant de se blesser lui-même, les changements de Maher Kanzari, en deuxième mi-temps, étaient tous réfléchis. Mais ni Melliti, ni Gmach ou encore Konan n'ont réussi à renverser la vapeur.

En face, les « Sang et Or » ont reproduit le scénario du début du match, en doublant la mise, six minutes à peine après la pause quand, sur une balle arrêtée bien bottée par Chammam, Machani monte plu haut que les autres et de la tête place la balle dans les filets de Naouara (51').

Solides en défense, les Espérantistes ont réussi à calmer les ardeurs des attaquants gabésiens, même si Nefzi a été à deux doigts de réduire le score quand sa balle s'écrasa sur le poteau gauche de Jemal (68'). C'était la seule fois où les visiteurs ont réussi à créer le danger.

Il était clair qu'à aucun moment les Gabésiens n'ont baissé les bras. Mais le rapport de forces balançait du côté des « Sang et Or » qui ont confirmé leur suprématie par un troisième but, signé Badri à la 87' suite à un centrage de Chammam.

Bref, les « Sang et Or » ont réussi enfin à allier résultat et manière. Il était temps. La période de crispation commençait à devenir longue.