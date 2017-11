Tunisie: CAB - Seule la victoire...

Formation : rebelote...

La formation que présentera le staff technique ne subira pas de changement face au CA. Tout le monde sera là sauf accident de dernière minute. On verra M. Habib Yeken et Cissé évoluer respectivement en latéraux droit et gauche et faire le surnombre en phase offensive. A l'axe, Ressaïssi et Seddik constitueront la paire complémentaire derrière les milieux défensifs Bilel Saïdani et Hamza Jlassi. Devant, dans une position plus avancée, Firas Belarbi jouera comme régisseur pour distiller des passes décisives à Hamdouni, Ounalli et Wattara, une attaque des plus performantes.

Formation probable

Khemaïes Thamri, Mohamed Habib Yeken, Cissé, Ressaïssi, S. Mejri, B. Saïdani, H. Jlassi, F. Belarbi, Z. Ounalli, Wattara et Hamdouni.