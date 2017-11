Tunisie: Des perles comme s'il en pleuvait

Le tournoi du Championnat arabe de golf s'est déroulé sur une période de trois jours consécutifs avec 74 joueurs représentant 11 pays arabes. Il a été réparti en trois catégories, à savoir :

- les moins de 15 ans

- les moins de 18 ans

- la catégorie dames.

Les prix ont été décernés aux trois meilleures équipes et aux trois meilleurs joueurs de chaque catégorie. Par équipe de 3 joueurs, le score comptabilisé a concerné celui des deux meilleurs scores de joueurs par jour de compétition. En individuel, le score comptabilisé était celui des trois jours de compétition.

Seuls, les scores en brut ont été primés. La Fédération arabe de golf ne tient pas compte en effet du niveau des joueurs comme il est de coutume dans les tournois internationaux.

Le directeur du tournoi, Soufiène Ben Halima, a fait durant le mois précédant la compétition des visites techniques sur le parcours de golf afin de le rendre conforme aux normes des compétitions internationales. Ainsi, la coupe du gazon, le piquetage du terrain, le nettoyage de certains espaces, la définition des départs et de la position des drapeaux (qui change durant les trois jours de compétition) s'étaient faits en coordination avec les responsables du Golf Kantaoui de Sousse. Il s'agissait bel et bien d'aménager le parcours dans une optique de compétition.

La directeur du tournoi s'est attelé, lors du jour précédant le début du tournoi, à se réunir avec tous les capitaines d'équipes afin d'expliquer les règles d'engagement à la compétition en plus des règles locales reliées aux conditions du terrain de golf. Toutes les règles ont été distribuées aux capitaines d'équipes afin qu'ils puissent les transmettre à l'ensemble des joueurs de leurs délégations.

La direction du tournoi, conduite par Soufiène Ben Halima, s'est appuyée sur une équipe de bénévoles :

La première équipe de 6 personnes pour afficher en temps réel les scores des joueurs sur le parcours de golf et faire ainsi état du déroulement de la compétition.

La deuxième équipe de caddies éclaireurs au nombre de 5 avait assuré la sécurité des joueurs sur le parcours afin d'éviter tout incident de jeu.

La troisième équipe de dix personnes et composée de commissaires de parcours suivait les équipes afin de noter les scores de chaque équipe tout au long de la compétition et de rapporter aux arbitres tout incident en temps réel.

Toutes les équipes de golf ont été encadrées par 2 arbitres répartis sur le terrain et prêts à intervenir pour expliquer les règles et, le cas échéant prendre une décision en cas de litige entre un groupe de joueurs. De plus, les arbitres intervenaient pour l'application stricte des règles vis-à-vis des joueurs, des capitaines d'équipes et de toute personne sur le parcours.

Un climat de confiance

Après chaque jour de compétition, une équipe de recording avait en charge le pointage de tous les scores en présence des compétiteurs ayant joué ensemble afin de vérifier le pointage des scores par trou et éviter toute réclamation ultérieur.

Par la suite, une seconde équipe, avait pris en charge la compilation des résultats de chaque joueur et de chaque équipe afin de définir les classements par joueur et par équipe. Enfin, et selon le classement par équipe, les départs des joueurs étaient définis le jour suivant ; ainsi les équipes ayant les meilleurs scores jouaient les unes contre les autres.

Les scores de tous les joueurs et des équipes ont été fournis à tous les capitaines en fin d'après-midi ainsi que les départs du jour suivant de chaque joueur.

La coordination des 25 personnes de la direction du Tournoi a été de ce fait assurée par le directeur de tournoi Soufiène Ben Halima avec des ajustements quotidiens afin d'assurer le déroulement de la compétition dans les meilleures conditions possibles pour tous les joueurs.

Il va sans dire que l'objectif de la direction du tournoi consistait à offrir à tous les joueurs une compétition respectant les règles d'engagement golfique et une équité entre tous les participants. De plus, le directeur du tournoi Soufiène Ben Halima coordonnait sans cesse avec le président du Comité d'organisation le timing des cérémonies d'ouverture et de clôture de la compétition afin d'éviter toute attente inutile des invités de marque de cette compétition.

Aucun retard n'a été enregistré dans la compétition grâce aux efforts de l'ensemble des bénévoles de la direction technique dont le travail a permis un déroulement impeccable de ce championnat arabe. D'ailleurs, les hôtes étrangers ont félicité les organisateurs pour l'ensemble des efforts réalisés par la Fédération tunisienne de golf et de son équipe technique pour le déroulement de cette compétition.