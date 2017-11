Tunisie: Le marché africain en point de mire

Le forum, selon les organisateurs, dont la présidente de l'Utica et le Premier ministre portugais, se veut un nouveau départ pour la coopération tuniso-portugaise qui jusque-là n'a pas atteint le niveau escompté et même la convention signée entre le Cepex et l'Aicep en mai 2015 n'a pas connu de suite, comme l'a précisé Mme Htira dans son discours. Le Premier ministre portugais a affirmé que la Tunisie est un partenaire fondamental pour le Portugal.

Et d'ajouter : « Nous voulons convertir la proximité géographique en un rapprochement politique et économique croissant. Ce forum économique tuniso-portugais complète naturellement les réunions de haut niveau entre les deux pays où nous avons approfondi la collaboration dans un certain nombre de domaines pertinents pour la durabilité des agents économiques de nos deux pays ».

Dans son intervention, le ministre de la Coopération internationale et de l'Investissement, Zied Laâdhari, a réaffirmé l'intérêt que porte la Tunisie à ce partenariat « solide » avec le Portugal, à son expérience dont on s'est inspiré, notamment dans le processus de transition démocratique. Il a relaté l'exemple de feu Awatef Elloumi Ghoul qui est très significatif pour la valorisation de la qualité de l'appareil de production et de l'industrie tunisienne.

Pour sa part, le ministre de l'Economie portugais, Caldeira Cabral, a insisté sur la rigueur en matière de compétitivité des entreprises en tant qu'atout pour mieux exploiter les opportunité existantes.

Similarités et solidarité économique

Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a relaté les excellentes relations politiques, et les similitudes dans les deux processus démocratiques du Portugal et de la Tunisie, tout en remarquant que son pays suit avec grand intérêt et solidarité la transition démocratique réussie et qui mérite selon ses dires tout le soutien de la communauté internationale et notamment de l'Union européenne.

Le Premier ministre portugais a réaffirmé le soutien de son pays à la Tunisie et sa volonté d'accroître la coopération bilatérale, soulignant qu'en 2016 la Tunisie est devenue le 30e client du Portugal, gagnant 6 places par rapport à 2015 et ce grâce notamment au commerce des biens, et qu'à présent 47 entreprises portugaises, petites et moyennes, sont installées en Tunisie auxquelles s'ajoutent 470 autres entreprises qui exportent vers le marché tunisien.

L'une des grandes entreprises portugaises exportatrices n'est autre que COFICAB du groupe Elloumi, qui est d'origine tunisienne. Les entreprises portugaises présentes en Tunisie exercent dans les domaines de la distribution, le tourisme, la production de liège, de l'huile d'olive, de l'énergie, de l'ingénierie et du ciment. « Les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, mais aussi l'agro-alimentaire, les infrastructures et l'environnement sont des domaines qui représentent un potentiel de développement et de croissance de qualité pour la Tunisie.

Ce sont là des domaines clés pour un partenariat solide et porteur entre les deux pays et nos entrepreneurs. Les liens croissants entre la Tunisie avec les espaces de coopérations plus larges tels que l'Afrique et l'Europe renforceront les opportunités de commerce et d'investissements pour les acteurs économiques des deux pays », a expliqué le Premier ministre portugais. Il a affirmé qu'avant-hier les deux gouvernements avaient signé deux accords « d'une grande importance » touchant les domaines de la formation professionnelle, pour renforcer les relations des travailleurs des deux pays ainsi que leur capacité d'intégration, et dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il a, dans ce même ordre d'idées, souligné que c'est dans le développement de la recherche et l'innovation qu'il est possible de renforcer les atouts de compétitivité des deux économies et de leurs entreprises.

La présidente de l'Utica a quant à elle relaté les soixante années d'amitié diplomatique entre les deux pays qui ont été un exercice de profiling entre les deux communautés qui se sont trouvées compatibles ». Bouchammaoui a soutenu que ce forum se veut un nouveau point de départ pour la coopération tuniso-portugaise « plus grande et multisectorielle » entre autres avec le lancement de la chambre mixte de commerce et d'industrie ainsi que d'une association d'amitié. Bouchammaoui a mis en exergue les atouts du site tunisien dont les infrastructures, les zones industrielles, les ressources humaines qualifiées et bien d'autres qui peuvent attirer davantage d'investisseurs portugais, outre les 47 entreprises déjà installées.

Mme Htira a souligné, pour sa part, l'attractivité réciproque des deux pays et a préconisé de multiplier les missions sectorielles, qui ne se font actuellement qu'une fois tous les deux ans. Elle a aussi recommandé de développer des opérations triangulaires sur le marché africain et notamment les pays de l'Afrique subsaharienne francophone.

Présent au forum, le vice-président de l'Utica, Hichem Elloumi, a souligné lors du débat que la filière du liège reste sous-exploitée alors que la Tunisie en est le deuxième producteur mondial après le Portugal. Elloumi a relaté l'importance de l'espace méditerranéen, européen, africain et arabe dans lequel évoluent nos entreprises et qui ouvrent beaucoup d'opportunités d'affaires pour les entreprises tunisiennes et portugaises. Dans ce sens, il a rappelé que les acteurs économiques ont déploré le manque de liaisons aériennes et ont demandé à ce qu'elles soient intensifiées...

En marge du débat, le Premier ministre portugais a relaté les atouts qui ont fait que l'économie portugaise se porte bien, entre autres le bon management de la finance publique et la réduction soutenable de la dette publique après l'impact de la crise de 2008 et ce qu'elle a engendré comme éclatement de l'endettement avec des taux très élevés. Il a insisté sur le facteur confiance que ce soit sur le plan social ou économique.