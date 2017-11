Maroc: Foot Maroc - Badou Zaki n'est plus l'entraîneur de l'Ittihad de Tanger

Sur les 12 compétitions officielles que l'ancien entraineur Badou Zaki a menées, l'IRT n'a pu remporter que 2 rencontres contre 2 défaites et 8 nuls. A l'issue de ces résultats, le club a été éliminé des huitièmes de finales de la Coupe du Trône de football, tandis qu'il occupe actuellement la 13ème place dans la Botola PRO Maroc Télécom. L'IRT a choisi Idriss Mrabet pour prendre la barre technique. Arrivé après une saison réussie en Algérie sur le banc du CR Belouizdad, Zaki part sur un bilan de deux victoires, huit nuls et deux défaites.

Un projet qui n'a pu aller jusqu'au bout pour que Zaki soit remercié après une élimination d'entrée en Coupe du Trône et une série de contre-performances en championnat, avec une victoire contre cinq nuls et deux défaites, ce qui a valu à l'équipe tangéroise d'occuper le ventre mou du classement en étant 10ème avec un total de 9 points.

Badou Zaki n'est plus l'entraîneur de l'Ittihad de Tanger. D'un commun accord, la formation de Botola et l'ancien gardien de but et sélectionneur national marocaine ont décidé de mettre un terme à leur collaboration, entamée en début de saison.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.