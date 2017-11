Ile Maurice: Sir Anerood Jugnauth - «Mo bien sagrin Soodhun inn démisioné»

Une full compensation de Rs 310 à ceux qui touchent un maximum de Rs 8 500. Et une compensation de Rs 300… Plus »

En ce qui est de l'avenir politique de Showkutally Soodhun, sir Anerood Jugnauth fait ressortir qu'il incombera au Premier ministre, Pravind Jugnauth, de décider si l'ancien no.4 du gouvernement sera réintégré à son poste ou non. Et ce, dépendant de la conclusion de l'enquête policière qui est en cours.

Commentant le départ de Showkutally Soodhun, ex-ministre du Logement et des terres, sir Anerood Jugnauth explique que c'est l'harmonie et l'unité nationale du pays qui doivent avant tout être préservées. «Certaines personnes ont voulu se servir de l'épisode Soodhun pour enflammer le pays. Mais cela a été évité.»

«Non, je n'étais pas furieux suivant le départ de Soodhun du gouvernement.» C'est ce qu'a lancé le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, à la presse aujourd'hui, mercredi 22 novembre, à l'ouverture de l'Indian Ocean Conference sur la «Marine Spatial Planning Towards Sustainable Use of the Indian Ocean», à l'hôtel The Westin Turtle Bay Resort & Spa, à Balaclava.

