Afrique: Le Cameroun joue la carte du football féminin

Des femmes qui tapent dans un ballon de football, on en trouve de plus en plus au Cameroun. Le fichier de la Commission nationale de football féminin compte une centaine de clubs affiliés. L'essentiel disputant les compétitions de Ligues 1 et 2. Cette année, 52 ont pris part à la Coupe du Cameroun qui s'est achevée le 15 novembre dernier par la victoire (2-1) des Amazones des Forces armées et de police, sur Louves Minproff. L'équipe du ministère de la Promotion de la femme et de la famille s'est ainsi vue privée d'un quatrième titre consécutif, elle qui mène les débats depuis 2014.

Le championnat national connaît une hibernation passagère depuis la mise sur pied en août dernier d'un Comité de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football. « C'est la Fécafoot qui s'occupe du championnat. Le nouvel exécutif souhaite d'abord voir clair sur la gestion financière. C'est pourquoi nous avons privilégié la Coupe du Cameroun dont le trophée sera officiellement remis par le chef de l'Etat lors de la grande finale masculine », justifie Céline Eko, présidente de la Commission nationale de football féminin.

En attendant la reprise du championnat, une bonne brochette de footballeuses est heureusement épargnée de l'oisiveté. Grâce à leur convocation en équipes nationales. Trois catégories de sélections préparent en effet les éliminatoires des grandes compétitions. Depuis le 31 octobre, les U-17 affûtent leurs armes en vue d'un ticket qualificatif pour le Mondial Uruguay 2018. Chez les U20, après la victoire du Ghana sur le Kenya en éliminatoires du mondial 2018 en France, le Cameroun est désormais fixé sur son ultime adversaire pour la qualif. Le retour en stage des filles est imminent. Dans la même veine, on annonce pour bientôt l'entrée en stage des Lionnes indomptables séniors, vice-championnes d'Afrique, dans la perspective de la campagne éliminatoire de la CAN Ghana 2018.

Un grand dynamisme, inédit dans l'histoire des sélections nationales féminines du Cameroun. A en croire Céline Eko, cet engagement des équipes à toutes les campagnes éliminatoires se justifie par le fait que : « le Cameroun est décidé à participer à toutes les phases finales des compétitions où ses sélections sont affiliées ».

Mondial 2015, CAN 2016 les déclics

En 2016, le pays de Gaëlle Enganamouit a organisé sa première Coupe d'Afrique des nations féminine. Une 10e édition très courue localement par un public, constitué pour l'essentiel de curieux, venus regarder comment des femmes pratiquent la même discipline que Roger Milla et tous ses pairs.

Le succès de l'organisation de cette grand-messe et la qualité du jeu des différentes équipes, continuent jusqu'à présent de profiter aux compétitions locales. Depuis la dernière CAN féminine précisément, on note comme un élan d'intérêt du public pour les tournois féminins. Beaucoup de fans sont laissés aller dans un jeu de comparaison des joueurs de l'équipe nationale féminine à ceux de la sélection masculine. Il a semblé s'opérer une sorte de transfert de sympathie pour les femmes au détriment des hommes. Transfert un temps affaibli par la victoire des Lions indomptables à la CAN 2017. Il n'en demeure pas moins que le football féminin a gagné de nombreuses et nombreux adeptes au Cameroun. Comme le confirme l'engouement observé lors de la récente finale de la Coupe du Cameroun. Les gradins du stade militaire de Yaoundé s'avéraient étroits pour accueillir la marée humaine venues vivre l'explication entre le tenant du triple Amazone FAP et Louves Minproff. « Il y a peu de temps encore, certains prenaient le football féminin comme un sport promotionnel. La prestation des Lionnes indomptables à la Coupe du monde 2015 au Canada (sorties en 8e de finale) et la CAN féminine 2016, n'ont pas laissé l'opinion indifférente. Nous souhaitons vraiment que le football féminin bénéficie d'un réel appui parce que même au niveau de la FIFA, c'est un football d'avenir », souligne Céline Eko, qui vient d'être désignée membre de la commission du football féminin de la CAF.

Le football féminin au Cameroun revendique cependant plus de soutien. Les problèmes rencontrés sont nombreux. « Les filles s'entrainent dans des conditions désuètes, sur la terre battue, et doivent livrer des matchs sur des pelouses gazonnées et ce n'est pas facile. L'encadrement, en termes de suivi individuel des joueuses, n'est pas assuré. Les filles font des efforts, dépensent beaucoup d'énergie mais n'ont pas de moyens de récupération. Tout cela a une incidence sur la production de jeu. Or il y a un public qui a soif de voir les filles à l'œuvre. Même les annonceurs ont besoin du beau football, pour investir des capitaux », déplore Ghislaine Bébom, ancienne footballeuse.

L'argent grand absent

S'agissant précisément des capitaux, c'est ce qui semble manquer le plus. Malgré l'augmentation de la subvention allouée aux clubs, les acteurs se montrent toujours peu satisfaits. « En moins de cinq ans, la subvention de la Fécafoot a plus que doublée. Elle est passée de 2 à 5 millions de FCFA (environ 3100 à 7700 dollars) pour les clubs des régions du centre, du Littoral et du Sud, et à 7 millions pour les équipes du septentrion (10800 dollars) », détaille Céline Eko.

Seulement, le compte est loin d'être bon. Le regard est de fait tourné vers les entreprises et autres mécènes. « Si, par exemple, vingt sociétés consentaient à nous subventionner chacune à hauteur de 10 millions (près de 16000 dollars), cela nous ferait 2000 millions de FCFA (307 000 dollars), et le football féminin se porterait très bien au Cameroun », se projette-telle. D'après Ghislaine Bébom, la création d'une Ligue spécialisée de football féminin, telle qu'envisagée par la Fécafoot peut être un début de solution. « A condition qu'on lui donne tous les moyens de fonctionner et rechercher ses partenaires. A condition qu'on mette les acteurs qu'il faut pour la diriger. De véritables passionnés du football qui rêvent du professionnalisme avant toute chose », nuance-t-elle.