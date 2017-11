Zimbabwe: 37 ans pour déboulonner le président Robert Mugabé

L'ex-héros de l'indépendance de ce pays d'Afrique Australe vient ainsi d'être dégagé de la tête du pays qu'il a dirigé pendant 37 ans. Sous lui, le pays s'enfonçait chaque jour davantage dans un désastre économique. S'ouvre ainsi une période de transition qui sera dirigée par le Vice-président, Emmerson Mnangagwa précédemment viré par Robert Mugabe et dont le départ a provoqué une instabilité politique qui va plutôt emporter Mme et Mr Mubage.

À la suite de cette prise de contrôle par l'armée, le président sud-africain Jacob Zuma a dépêché des émissaires au Zimbabwe à la rencontre du président Robert Mugabe et des forces de défense zimbabwéennes. Mais cette crise politique était loin d'être résolue. Le président Robert Mugabe qui a d'abord tenté de s'accrocher au pouvoir, n'a finalement pas eu le choix. Sous la pression de l'armée, de la rue, et de son propre parti, il a fini par remettre sa démission ce mardi 21 novembre.

