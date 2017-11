Angola: Basketball - L'Egypte et le Maroc attendus pour le tournoi qualificatif au Mondial

Le tournoi de Luanda se réfère au premier tour des qualifications du groupe C, et le second devant avoir lieu en juin prochain entre les villes du Caire (Egypte) ou de Rabat (Maroc).

La RD Congo est dans le pays depuis mardi. L'entraînement d'adaptation au sol du pavillon polyvalent de Kilamba, des visiteurs, a lieu jeudi, et le tournoi démarre à 15h30 le vendredi avec le match entre les Egyptiens et les Congolais démocratiques, tandis que les hôtes clôturent la journée inaugurale à 18h 00 face aux Marocains.

Luanda — Les équipes masculines de basket-ball de l'Egypte et du Maroc sont attendues ce mercredi à Luanda, où elles disputent du 24 au 26 novembre avec l'Angola et la République Démocratique du Congo (RDC) la qualification pour le Mondial de 2019.

