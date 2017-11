Angola: La protection à l'enfant passe par la responsabilité des familles elles-mêmes

Luanda — La protection et le développement intégral de l'enfant implique la responsabilité des familles elles-mêmes, ainsi que des institutions juridiques, qui peuvent lui garantir une croissance harmonieuse et saine, a défendu mercredi, à Luanda, la secrétaire d'État à la Famille et Promotion de la Femme, Ruth Mixinge.

La responsable a tenu ces propos lors d'un séminaire technique pour la construction de flux de protection des enfants, promu par l'Institut national de l'enfant (INAC), dont l'objectif est d'offrir des éléments pour que chacun comprenne la pertinence du réseautage, de l'écoute et du partage d'idées.

Selon la secrétaire d'État, il est nécessaire que chaque citoyen s'engage davantage dans la cause, ajoutant que l'enfant doit avoir une réponse immédiate et efficace à ses préoccupations.

Pour cette raison, a-t-elle souligné, il est essentiel que des mécanismes d'articulation soient créés pour que tous les besoins soient résolus. Et cela implique de construire des réseaux qui permettent effectivement la responsabilisation, à la fois des parents et des institutions.

"L'idée est de construire des flux de protection qui permettent la prise en charge et l'assistance à l'enfant en cas d'irrespect ou de violation des droits", a-t-elle ajouté.

Il a expliqué que les difficultés dans l'intégration des enfants dans le système normal d'éducation, la fourniture, la protection et la sécurité dans les communautés devraient être analysées très profondément, afin que chaque secteur se rende compte de sa véritable responsabilité.

Selon elle, le séminaire permettra une grande réflexion des procédures et modes d'intervention de chacun des acteurs, qu'il soit étatique ou privé, à partir d'une perspective et d'une analyse individuelle et collective, puisque la réponse de l'enfant est faite par plusieurs serveurs.

"Ce travail doit être bien fait pour que la famille et l'enfant reçoivent et sentent qu'ils ont été pris en charge dignement", a-t-il dit.