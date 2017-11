Angola: Le remplacement des importations n'est possible qu'avec la compétitivité interne

Luanda — L'Angola remplacera l'importation de matériaux de construction, à travers l'utilisation de la capacité de production nationale, lorsque ses produits seront compétitifs en termes de qualité et de prix, a déclaré la ministre de l'Industrie, Bernarda Martins.

La promotion des exportations angolaises, selon Bernarda Martins, est une orientation de l'Exécutif qui est menacée par le manque de compétitivité parce que celle-ci est un obstacle à la création d'une culture entrepreneuriale.

La compétitivité industrielle, selon la ministre, dépendra fortement de son cadre législatif et des règles et procédures qui seront applicables, en particulier des systèmes de licences industrielles, de qualité, de normalisation, de certification et d'accréditation, de la garantie des droits de propriété industrielle et intellectuelle et du bon fonctionnement de l'inspection industrielle.

Prenant la parole à l'ouverture du « 2ème séminaire de l'Association des industries de Matériaux de construction d'Angola», la gouvernante a souligné que le "Plan intérimaire" du Gouvernement angolais, dont le mandat va d'octobre de cette année à mars 2018, faisait une référence à la production de matériaux de construction.

Selon le plan intérimaire, l'utilisation des capacités installées par le tissu industriel devrait être encouragée, en priorisant les activités qui font partie des principales chaînes de production, tout en mettant l'accent sur la production de matériaux de construction.

Elle a recommandé aux associations professionnelles, comme d'autres secteurs, de se préoccuper des nombreux problèmes et contraintes qui les affectent et pénalisent le quotidien dans le contexte actuel de la société angolaise.

Avec une durée d'un jour, la rencontre a abordé la « normalisation et qualité, les normes et les règlements de construction, ainsi que les présentations de l'Institut angolais de normalisation et qualité (IANORQ), Laboratoire de Génie d'Angola (LEA), entre autre sujet.