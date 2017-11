Niger: Une contribution de la Chine aux efforts du PAM Niger permet aux victimes de la crise de Boko Haram d'échapper à la faim et à la malnutrition

Niamey — Le peuple chinois a fait un don de 1 million de dollars (564 millions de Francs CFA) au PAM Niger pour contribuer aux opérations d'urgence visant à soulager les souffrances des plus vulnérables dans la région de Diffa, notamment les réfugiés, les populations hôtes et les personnes déplacées ou retournées.

"Je tiens à formuler nos sincères remerciements à la Chine pour son soutien à nos activités de Diffa", a déclaré Sory Ouane, Représentant résident du PAM au Niger. "Cette contribution nous aidera à répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels urgents de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, pour qui, l'aide alimentaire du PAM est indispensable. "

La contribution de la Chine vient renforcer les efforts du PAM dans le cadre de la stabilisation de la situation nutritionnelle des enfants grâce à des programmes de prévention ciblant plus de 16 000 enfants de moins de 2 ans. Les enfants sont les premières victimes des conséquences des conflits armés. À Diffa, en août 2017, plus de quatre enfants sur dix souffraient de malnutrition chronique et 17,5% de malnutrition aiguë. Un régime nutritif approprié pendant les 1000 premiers jours de la vie est essentiel pour qu'un être humain grandisse fort et en bonne santé. Le PAM fournit des produits alimentaires enrichis à cet effet et soutient le dépistage de malnutrition pendant les distributions.

Cette contribution permettra également d'assurer les besoins alimentaires des hommes et des femmes à travers des distributions de vivres. À Diffa, en septembre 2017, près de 200 000 personnes étaient encore dans l'incertitude quant à leurs repas du lendemain. Les populations recevront des rations alimentaires fournissant jusqu'à 2 100 calories par personne et par jour, à base de céréales, de légumineuses, d'aliments enrichis pour les enfants, d'huile et de sel.

"Le gouvernement chinois accorde une importance capitale à la sécurité alimentaire et l'a identifiée comme l'une des priorités de la coopération sino-africaine. Il est disposé à aider le peuple Nigérien à faire face aux crises alimentaires ", assure Zhang Lijun, ambassadeur de Chine au Niger. "Nous soutenons la livraison rapide des vivres, qui constitue un appui essentiel pour les personnes qui sont dans le besoin à Diffa".

Grâce au don de la Chine, le PAM Niger peut poursuivre son objectif de soutenir les ménages nigériens directement touchés par l'insécurité dans le bassin du lac Tchad et veiller à ce qu'ils ne soient pas abandonnés ni oubliés.