Tunisie: CSS - Sur sa lancée

En somme, le CSS vise à assurer les conditions adéquates pour mériter la victoire, et non point jouer pour limiter les dégâts dans ce match entrant dans le cadre de la 11e journée de l'exercice en cours.

Le CSS évoluera a priori en 4-3-2-1, avec notamment le véloce Waliou N'doye à la pointe de l'attaque, soutenu par ses deux «assistants», Alaâ Marzoughui et Firas Chaouat. L'apport des deux latéraux, Hamza Methlouthi et Houssem Ben Ali, aux mouvements offensifs constitue aussi un renfort considérable pour les mouvements offensifs de l'ensemble.

Seront-ils au niveau de l'attente du nouvel entraîneur de l'équipe, Dridi? On le saura plus tard.

Les solutions de rechange existent à travers les dispositions affichées lors des dernières séances d'entraînement par Oussama Amdouni, Houssem Ben Ali et surtout le revenant Rami Jridi, enfin remis d'une délicate blessure musculaire qui l'a éloigné des terrains de jeu depuis plus de cinq mois. Son dernier match disputé comme titulaire et capitaine de l'équipe remonte en effet au 4 juin dernier. Ce fut précisément contre l'équipe sud-africaine Platinium Stars dans le cadre des éliminatoires de l'épreuve de la coupe de la CAF.

Ainsi, une préparation spécifique a-t-elle été effectuée au cours de ces derniers jours et a été clôturée par une mise au vert à Zarzis, depuis lundi dernier, histoire de se concentrer beaucoup plus sur le match, tout en œuvrant à s'adapter avec les caractéristiques d'un gazon analogue à celui de l'adversaire.

