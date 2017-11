Tunisie: JSK - Ne pas baisser la garde

Absences et alternatives

En prévision de ce match, le staff technique aghlabide, par souci de gérer son effectif, effectuera quelques retouches d'emplacement en défense. Les Layouni, Hleli et Methnani n'ont pas repris avec leurs camarades. Ils seront absents face à l'ESZ. La reprise de Bnina avec les siens donnera plus d'équilibre à l'arrière-garde. Ainsi, Laâmari, plus clairvoyant dans la vision du jeu et efficace devant, renforcera le milieu composé de Sylla et Traoré. De sa part, Laâouichi a purgé sa suspension. Il reprendra son rôle dans l'animation offensive.

Et l'entraîneur Jalel Kaderi de souligner : «La dernière victoire face à l'ESS a été consommée. Il ne faut pas s'abandonner à l'euphorie. Les joueurs doivent travailler encore et préparer leurs rencontres malgré leurs soucis budgétaires. Nous allons nous attacher à montrer un visage conquérant si nous tenons à améliorer notre capital points.»

Les coéquipiers de Ali Kalaï sont appelés à rester très concentrés tout au long de la rencontre, à faire preuve de beaucoup de vigilance en défense et de beaucoup d'efficacité en attaque. Donc, c'est un match difficile et indécis qui attend l'équipe aghlabide face à une équipe sudiste assez coriace.

Formation probable :

Kalai, Bouchniba, Dahnous, Bacha, Abbès, Traoré, Laâmari, Sylla, Laâouichi, Kamerji, Munduga.