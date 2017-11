Cote d'Ivoire: Cimenterie - Les Cimaf annoncent une usine à Bouaké

Plusieurs projets inscrits au portefeuille du C2d (Contrat de désendettement et de développement) n'ont… Plus »

« Il y'a aujourd'hui de grands projets d'infrastructures, du Bâtiment et des travaux (Btp) et surtout de logements sociaux, et c'est pour cette raison que les Cimaf, comme les autres cimenteries installées, ont décidé d'augmenter leur capacité en construisant une autre unité à San-Pedro », explique Khalid Iben Khayat, le directeur général régional des Cimaf. Depuis son installation en 2013 en Côte d'Ivoire, le groupe vient de porter ses investissements à plus de 85 milliards de FCfa.

Les Ciments de l'Afrique (Cimaf) ont annoncé en fin de semaine dernière, la construction d'une usine de ciment à Bouaké, dans le centre du pays. Selon les services de cette entreprise, la construction dans la 2e plus grande ville ivoirienne de cette future infrastructure sera opérationnelle en 2019 et devrait coûter 25 milliards de FCfa.

