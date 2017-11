Cote d'Ivoire: Insécurité alimentaire - Le pays perd 30 à 50% de sa production annuelle après-récolte

Plusieurs projets inscrits au portefeuille du C2d (Contrat de désendettement et de développement) n'ont… Plus »

Par ailleurs, il a invité les uns et les autres à une prise de conscience poussée en vue de la gestion rationnelle des ressources naturelles, de l'eau et des récoltes. Aussi a-t-il proposé comme solution, la transformation des produits agricoles qui permettra de réduire considérablement ces pertes post-récoltes.

Le ministre évoque comme facteurs l'insuffisance d'infrastructures de stockage et de conservation, l'inefficacité du traitement des produits alimentaires, la dégradation des routes, l'ensachage et l'inadaptation du transport.

En effet, la banane plantain, le manioc, l'igname, les légumes et le riz enregistrent, chaque année, respectivement des pertes post-récoltes de 40%; 30 à 40%; 30 à 40% et 30%.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) et la Banque africaine de développement (Bad) ont initié du 21 au 22 novembre, au siège de la Bad, à Abidjan, un dialogue ministériel de haut niveau auquel ont pris part la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Swaziland et l'Angola. C'était dans le cadre du lancement du programme sur les pertes après-récoltes et l'agro-industrie (Phap).

