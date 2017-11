Tunisie: L'expérience démocratique tunisienne saluée

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a reçu hier au Palais de Carthage, le Premier ministre portugais, Antonio Costa, en visite officielle à Tunis où il conduit la délégation de son pays à la 4e réunion de haut niveau tuniso-portugaise.

Selon un communiqué de la présidence, le Premier ministre portugais s'est félicité des relations politiques et diplomatiques de longue date unissant les deux pays marquées par la célébration du 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Cité dans le communiqué, Antonio Costa a «salué l'expérience démocratique tunisienne unique dans la région», affirmant qu'elle bénéficie du soutien du Portugal et de la communauté européenne de façon générale. «La réussite de l'expérience tunisienne est un facteur principal de stabilité et de développement en Méditerranée», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre portugais a également souligné l'intérêt accordé par son pays à la consolidation de la coopération mixte à travers le renforcement de ses investissements en Tunisie. La 4e réunion tuniso-portugaise, a-t-il précisé, a été l'occasion de raffermir les relations bilatérales, notamment dans les domaines économique et culturel, à travers la signature de plusieurs accords dans des créneaux porteurs comme la formation professionnelle et l'enseignement supérieur.

Il a en outre relevé une convergence de vues sur les principales questions régionales dont en premier lieu le dossier libyen, précisant que les deux pays sont favorables à une solution politique globale et durable pour instaurer la stabilité en Libye et dans toute la région. Il s'agit aussi pour le Premier ministre portugais de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, un défi commun que les deux pays s'attellent à combattre dans le cadre de mécanismes bilatéraux, régionaux et internationaux.

Pour sa part, le président de la République a souligné la solidité des relations d'amitié et la similitude des expériences démocratiques des deux pays de manière à favoriser la prospection de nouvelles opportunités de coopération. La Tunisie, a-t-il dit, s'emploie en cette étape à exploiter toutes les potentialités nationales pour la mise en œuvre de grandes réformes économiques lui permettant de surmonter les difficultés conjoncturelles et de réaliser la relance économique escomptée.

Sur un autre plan, Béji Caïd Essebsi a relevé que la construction de la société de demain en Méditerranée requiert le rapprochement des jeunes des deux pays et de la Méditerranée de façon générale et de leur ouvrir de plus larges perspectives à travers l'investissement dans la jeunesse, l'éducation et le renforcement du rôle de la femme en Méditerranée.

Sur le dossier libyen, le chef de l'Etat a estimé que la stabilité en Libye et un facteur clé de la stabilité et de la sécurité en Afrique du Nord et en Méditerranée. La Tunisie, a-t-il assuré, ne ménagera aucun effort pour encourager un règlement politique global et durable de la crise libyenne sous l'égide de l'ONU.