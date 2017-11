Tunisie: Coopération judiciaire

Tout en se félicitant de la formalisation de la coopération judiciaire avec la Cour des comptes de Tunisie, Tapily a salué l'engagement du Mali et de la Tunisie à consolider et à pérenniser la coopération sud-sud.

« La signature de cet accord vient concrétiser la volonté commune des deux pays de consacrer les principes de transparence et de bonne gouvernance et d'améliorer les performances de l'action publique, à travers l'échange d'expériences et de partage de savoir-faire en matière de contrôle juridictionnel, d'audit et d'évaluation, de sanction des fautes de gestion», a de son côté indiqué le président de la Cour suprême du Mali, Nouhoum Tapily.

En vertu de cet accord, « la Cour des comptes tunisienne apportera son assistance à la Cour suprême de la République du Mali pour la mise en place et le développement de la Cour de discipline budgétaire et financière», a-t-il précisé.

Il s'agit également de l'échange de techniques, d'outils et de méthodes de contrôle, notamment le contrôle de l'exécution budgétaire et l'évaluation des politiques publiques.

Signé par le premier président de la Cour des comptes, Néjib Gtari et le président de la Cour suprême de la République du Mali, Nouhoum Tapily, cet accord engage les deux juridictions désormais jumelées à échanger les expériences en matière d'organisation et de gestion des juridictions financières.

