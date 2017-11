Tunisie: A la force du jarret

Club Olympique de Médenine bat Etoile Sportive de Métlaoui (1-0). Score à la mi-temps (0-0).

But: Aymen Jouini Mnafeg 48' sur penalty.

Arbitrage de Youssef Sraïri assisté par Mohsen Ben Salem et Kamel Hammami.

Avertissements: Kozdoghli 63', Falhi 71', Mnafeg 77' et Traoré 80' (COM); Slimène 79' et Kheraifi 90+5' (ESM)

Expulsion: Imed Meniaoui 50' (ESM).

COM: Fdhil- Arfaoui, Ksaïri, Rebaï, Kozdoghli- Mnafeg (cap.), Naghmouchi, Falhi (Lassoued 90+1'), Chtioui, Traoré, Amri (Farhat 46')

ESM: Braïek- Mazni, Salem, Ayari, Slimène- Mhamedi (Majdi 67'), Khelij (cap.), Fehmi Maâouani (Kheraifi 62'), Abdessalem (Khemaïes Maâouani 82')- Baccouche, Meniaoui.

Médenine respire. Le nouveau promu signe sa 3e victoire de la saison et s'extirpe des places de relégable. Mais que ce fut dur pour les locaux face à une Etoile de Métlaoui qui n'a pas démérité.

Le bureau de Mohamed Saïdi a pris l'initiative de verser la moitié des recettes du match contre l'ESM à la famille de Mehdi Haddad, chef du poste de la Garde nationale de Matmata, décédé il y a une dizaine de jours en accomplissant son devoir de porter secours à de jeunes écoliers lors des inondations qui ont ravagé la région. Le Syndicat des forces de l'Intérieur a tenu pour sa part à honorer le Comité directeur médeninois, auteur d'une aussi noble initiative.

Profitant de la suspension de Jelassi, Fdhil prend place entre les bois jaune et noir. Autres suspensions pour 3e carton jaune, Touil et Belghali. Ghouma, Lounis et Falfoul complètent l'imposante liste des défections.

Dans la cage adverse, Braïek est préféré au titulaire habituel, Souissi. Pour leur part, Niang et Lahkimi sont indisponibles.

S'appuyant sur la vitesse de Abdessalem, les visiteurs paraissent au départ plus dangereux et se créent les meilleures occasions par Meniaoui (10') et le capitaine Khelij (20'). La réplique des gars du Sud-est vient certes tardivement, mais elle est fulgurante. On joue la demi-heure quand le coup franc d'Arfaoui en direction d'Amri voit ce dernier, dans une position favorable, manquer le de peu le cadre. Abdessalem répond dans la minute qui suit. Il échappe au gardien local et sert Maâouani qui met étrangement à côté.

Le but de Kozdoghli est invalidé pour une faute commise auparavant (40'). Supérieurs techniquement et au niveau de la maturité, ce sont pourtant les Mineurs qui ont la maîtrise du jeu dans une première période en tout cas monotone et sans relief.

Deux minutes décisives

Changement de décor dès le retour des vestiaires lorsque le puissant Traoré, intelligemment servi dans la surface par Chtioui, est accroché par Mhamedi. L'arbitre Youssef Srairi n'hésite pas à décréter le penalty malgré la ferme contestation des visiteurs. Le capitaine Aymen Jouini Mnafeg transforme avec succès le coup de réparation (48', 1-0). Dans la foulée, Imed Meniaoui est expulsé dans la confusion générale, ce qui ajoute aux malheurs des Métlaouiens (50').

En deux minutes, la partie a irrémédiablement basculé. Mené au score et en infériorité numérique, le club minier tente de remonter la pente en incorporant Foued Kheraifi, puis Yassine Majdi. Le coach Ghazi Gherairi joue franchement la carte de l'offensive. Dès son entrée en jeu, Majdi manque de peu le cadre (70'). Mais Médenine est toujours aux aguets. Profitant d'un renvoi de Khelij, Naghmouchi décoche des 20 m un superbe bolide qui heurte l'extérieur de la transversale (76').

Le rythme monte crescendo, le dernier forcing métalouien est asphyxiant, mais au bout du compte stérile. Dans les six minutes de temps additionnel, le nouveau promu serre les dents pour décrocher une troisième victoire aussi difficile que précieuse.