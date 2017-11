Congo-Brazzaville: Paix et sécurité - Des femmes de la CIRGL prévoient la création d'une coalition tripartite

La décision a été prise, le 12 novembre à Brazzaville, à l'issue de la réunion tripartite des ministres en charge de la Promotion de la femme et du genre du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC) et de la Centrafrique.

La coalition tripartite pour la prévention des conflits, le maintien et la consolidation de la paix sera ouverte aux autres Etats membres de la Conférence internationale sur la Région des Grands lacs (CIRGL), en vue de l'amélioration du statut multiforme de la femme ainsi que son implication effective dans les processus de paix.

Aussi les participantes à la réunion de Brazzaville ont-elles exprimé la nécessité pour les Etats membres de la CIRGL de promouvoir le rôle des femmes, leur implication dans les mécanismes et processus de prévention, de résolution des conflits ainsi que les négociations de paix.

Dans le même ordre d'idées, elles ont pris le ferme engagement de partager les expériences entre les trois Etats sur l'implication des femmes dans les questions de paix et de sécurité.

En outre, les ministres desdits pays ont décidé de préparer une feuille de route visant à baliser la voie pour plus d'impacts dans la prise en compte des femmes dans les questions de médiation et de résolution pacifique des conflits, au regard de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et dans les postes de prise des décisions.

Par ailleurs, la réunion tripartite a noté la faible participation des femmes dans les mécanismes de prévention, de résolution pacifique des conflits, de maintien et de consolidation de la paix ; ainsi que la spécificité de la problématique multiforme de la femme.

Notons que la réunion de Brazzaville s'est tenue sur le thème : « Promotion de la participation des femmes dans les mécanismes de prévention des conflits, de consolidation et de maintien de la paix en RCA, en RDC et au Congo », en présence de la ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement du Congo, Inès Nefer Bertille Ingani ; de la ministre de la Promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant de la RCA, Aline Gisèle Pana; et de la ministre du Genre, enfants et famille de la RDC, Chantal Safou Lopusa.