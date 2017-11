Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La Sonahydroc S.A met en œuvre son plan de relance

L'entreprise, sortie désormais des sentiers battus où elle s'est engouffrée depuis près d'une décennie, est promise à un avenir radieux et demeure, en dépit des difficultés, indispensable dans le processus de reconstruction de la nation, en apportant un soutien incontestable au combat national pour l'amélioration de la vie de la population congolaise par l'approvisionnement régulier en produits pétroliers de bonne qualité.

Cent jours après la nomination des nouveaux mandataires à sa tête, la Société nationale des hydrocarbures du Congo (Sonahydroc) S.A, ex-Cohydro, est en train de renaître de ses cendres. Conformément à sa mission, la Sonahydroc a repris l'exercice de ses activités en amont et en aval pétroliers, après près de quinze ans de léthargie.

Près de trois mois après sa prise de fonction à la tête de la Sonahydroc S.A, en effet, le duo Hubert Miyimi -Louis Gérard Vununu réalise à présent des actions arrêtées dans sa feuille de route en vue de booster les activités de la société. Il s'agit de la sensibilisation du personnel, qui devra reprendre confiance en son entreprise et apprendre à respecter cet outil de travail ; la remise en état ou la réhabilitation des stations-service ainsi que les actions de marketing et de relations publiques en vue d'augmenter le volume des produits. Au nombre des axes importants prévus dans ce canevas, et pour lesquels le duo Miyimi-Vununu s'y attelle, citons également la logistique de transport pétrolier (les barges) ou la remotorisation des unités fluviales en vue de rendre la Sonahydroc S.A compétitive et la paie du personnel (en trois mois, le salaire a déjà été payé trois fois. Pour mieux démarrer ce plan de relance, la sensibilisation du personnel s'appuie aussi sur l'apurement d'une partie des arriérés de salaire ainsi que la réhabilitation des ascenseurs et du parking (pour la commodité du travail du personnel et des partenaires et des clients potentiels).

Nouer un partenariat gagnant-gagnant

La Sonahydroc, l'une des plus grandes entreprises de la RDC, envisage de créer de nouvelles richesses à travers un partenariat gagnant-gagnant. Il s'agit de permettre la mise en œuvre de son plan quinquennal 2017-2021, dans le but d'atteindre les objectifs stratégiques confiés à sa direction par l'État. Cela concerne, en amont, la prospection, l'exploration, la certification des hydrocarbures (pétrole et gaz) et le relèvement du niveau de la production nationale actuelle du pétrole brut, en mettant en valeur tous les gisements identifiés de différents bassins sédimentaires. En aval, il y a la constitution des stocks stratégiques et l'approvisionnement régulier sur toute l'étendue du territoire national en produits pétroliers.

Accroissement des recettes

Depuis l'arrivée de sa nouvelle direction, la Sonahydroc S.A. affiche un nouveau visage. Un effort est fait pour la débarrasser du visage de parent pauvre. On compte, à l'actif de la nouvelle équipe, des exploits en termes de recettes qui ne font que s'accroître. En suivant le mot d'ordre du chef de l'état, Joseph Kabila, qui leur a fait confiance, les nouveaux mandataires à la tête de cette entreprise se sont attelés à moderniser les stations-service, symbole visible de cette société auprès de l'opinion. « Nous avons, sur le plan de la distribution, une politique agressive à travers le marketing pour mieux vendre. Nous avons commencé par le marketing visuel en améliorant la qualité de l'outil de travail, c'est-à dire donner une visibilité et une attirance des clients éventuels dans nos stations », expliquent le directeur général, Hubert Miyimi Muwawa, et adjoint, Louis-Gérard Vununu. Un autre pilier de ces performances est la mise en œuvre des procédures de gestion ainsi que des mécanismes appropriés pour mieux canaliser les recettes vers les banques. Un moyen de renforcer la crédibilité de l'entreprise envers celles-ci, pour obtenir facilement des liquidités en cas de besoin.

Cette société à vocation nationale se trouve actuellement implantée dans neuf provinces du pays. Les stations-service de Kinshasa et de certaines parties de la République, à l'instar de Masimanimba et Kikwit, affichent un nouveau visage permettant à ce jour d'attirer des clients. Au sujet des unités flottantes, le travail de remplacement des moteurs actuels par de plus performants ainsi que la mise en conformité de pousseurs et barges sont envisagés dans le plus bref délai. La direction de la Sonahydroc S.A promet de moderniser d'abord les installations de stations existantes, avant de s'étendre dans d'autres provinces où elle compte implanter de nouvelles représentations.

En dépit des difficultés rencontrées, notamment les arriérés de cinq mois de salaires du personnel laissés par l'ancienne équipe, le décompte final des retraités non payés ainsi que le non-paiement du Smig, la nouvelle direction de la Sonahydroc S.A s'attend, dans les perspectives, à assurer à la RDC son indépendance pétrolière en vue de contribuer à son développement socio-économique.

Marquant sa présence dans tous les maillons de la chaîne pétrolière du pays, avec son programme d'action qui met en exergue la relance des activités de commercialisation, de recherche, d'exploration et de production pétrolières, d'approvisionnement de l'arrière-pays ainsi que la formation des cadres congolais, la Sonahydroc S.A encourage le développement de petites et moyennes entreprises congolaises. La société, promise à un avenir radieux, demeure, malgré les difficultés, indispensable dans le processus de reconstruction de la nation. Elle apporte un soutien incontestable au combat national pour l'amélioration de la qualité de la vie de la population congolaise tant de Kinshasa que de l'arrière-pays, en lui garantissant l'approvisionnement régulier en produits pétroliers de bonne qualité. La société affirme avoir, désormais, les yeux tournés vers son avenir.