Congo-Brazzaville: Concert - Le groupe K-Musica fabuleux sur scène

Aujourd'hui, les liens entre le public de l'IFC et K-Musica sont plus que scellés, ce groupe a produit un spectacle fabuleux pendant lequel les spectateurs ont dansé en toute liberté. Pour tout dire, c'était une soirée exceptionnelle, allumée dans l'antre de la folie collective.

C'est, d'ailleurs, le fin équilibre entre énergie et émotion qui a donné tant de forces à ce spectacle. L'atmosphère était surchauffée par un public de tout bord et de tout genre.

En effet, le groupe K-Musica a tenu son pari, faisant preuve d'une aisance et d'une décontraction étonnantes. En quelques minutes seulement, la scène était devenue sienne et l'ambiance acquise à sa cause.

