Cote d'Ivoire: Mise en œuvre du C2D - La société civile lance le suivi des projets

Plusieurs projets inscrits au portefeuille du C2d (Contrat de désendettement et de développement) n'ont pas encore connu un début d'exécution. En plus, les populations bénéficiaires ne sont pas toujours bien informées sur ce mécanisme de financement entre la France et la Côte d'Ivoire.

C'est la constatation faite par la Convention de la société civile ivoirienne (Csci) au cours d'une tournée effectuée dans 10 régions (Abidjan, Abengourou, Yamoussoukro, Bouaké... ) de la Côte d'Ivoire de mars à juin.

Les résultats des rencontres de terrain ont été présentés, hier, au cours de la cérémonie de lancement du suivi indépendant et participatif des projets dans le portefeuille du C2d à l'hôtel Le Vaisseau à Cocody les Deux- Plateaux. C'était en présence de Léa Diatté, coordonnatrice du secrétariat technique du C2d représentant le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly.

Pour elle, c'est en vue de lui permettre de jouer pleinement son rôle, que la société civile ivoirienne bénéficie d'un appui financier inscrit dans le dispositif de pilotage du C2d. « Nous attendons beaucoup de la société civile.

Elle apporte un autre regard sur ce que nous faisons. Elle critique parfois, mais nous demeurons en de bons termes », a fait savoir la représentante du Premier ministre.

Quant à la coordonnatrice de la Convention de la société civile, Hélène Gnionsahé, elle indique que ce projet de suivi indépendant et participatif s'inscrit dans la vision d'une société civile ivoirienne qui entend répondre aux attentes des populations en appuyant les programmes de développement mis en œuvre par le gouvernement dans le cadre du C2d.

« Au regard du nombre d'Ivoiriens qui attendent beaucoup de ces programmes et de la forte contribution de ceux-ci à l'économie nationale, il est aisé de mesurer la justesse du suivi indépendant », a -t-elle fait observer.

David Pasqua qui représentait l'Union européenne estime, pour sa part, qu'"une société civile forte avec des organisation fortes, capables de suivre la mise en œuvre de politiques publiques, c'est une société civile qui contribue à un meilleur fonctionnement des institutions et à une meilleure gestion des ressources publiques".

Notons que pour la première phase de ce suivi indépendant et participatif de la société civile, 48 projets sont concernés et répartis dans 10 régions de la Côte d'Ivoire. À terme, ce suivi devrait s'étendre à l'ensemble des 31 régions du pays, selon Félicité Kramo, chef du projet.

Par ailleurs, il faut souligner que le 1er C2d a été signé, en décembre 2012, et s'élevait à 413, 25 milliards de F Cfa et le deuxième l'a été en 2014 pour un montant de 738 milliards, soit un total de 1151,25 milliards de FCfa. Le financement couvre six secteurs, à savoir: l'éducation, la formation, l'emploi, la santé, l'agriculture, la justice et les infrastructures.