Algérie: Trois contrebandiers interceptés à Biskra et El-Oued et un narcotrafiquant arrêté à Tlemcen (MDN)

Trois contrebandiers ont été interceptés mardi à Biskra et El-Oued par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, alors qu'un narcotrafiquant en possession de 7,79 kg de kif traité a été arrêté à Tlemcen par éléments de la Gendarmerie nationale, indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont intercepté, le 21 novembre 2017, à Biskra et El-Oued (4e Région militaire), trois (3) contrebandiers et saisi trois (3) camions, 132,8 quintaux de tabacs et 3120 unités de différentes boissons, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté un (1) narcotrafiquant possession de 7,79 kilogrammes de kif traité", précis la même source.

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont intercepté, à Oran, Mostaganem (2e RM), Annaba (5e RM) et Chlef (1e RM) 106 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 80 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar, Adrar, Ouargla et In Salah", ajoute le communiqué.